Otomotiv üretimi arttı sanayiciler mutlu

Volkan DEMİRKUŞAK

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), oto­motiv sanayisin­de kapasite kullanım oranı­nın yüzde 63’ten 74’e çıktığını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde otomotiv pazarı yüzde 55.2 artışla 235 bin 971 adete yük­seldi. Otomotiv sanayisinin ihracatı adetsel olarak yüzde 13 arttı, tutar olarak ise yüz­de 17 artışla 8.8 milyar dolara çıktı. Hem iç hem de dış talebi karşılayabilmek için fazla mesai yapan sektörde ihracat yüzleri güldürdü. Toplam hacim 8.8 milyar dolara yük­selirken,OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Türk oto­motiv sanayinin kapasite kul­lanım oranlarının çok olumlu yönde geliştiğini söyledi.

Özellikle kamyon tarafın­da da işler iyi gidiyor. OSD Başkanı şu bilgileri verdi: “Araç grubu bazın­da kapasite kulla­nım oranları ise ha­fif araçlarda (otomo­bil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüz­de 90, otobüs-midibüs gru­bunda yüzde 43 ve traktör­de yüzde 83 seviyesinde ger­çekleşti” dedi. 2020’de Çin’in Avrup’ya gerçekleştirdiği otomobil ihracatı gayet mü­tevaziydi. 2021’de Türki­ye’ye paralel seviyeye geldi. 2022’de neredeyse Türki­ye’nin önüne geçiyor. Avru­pa Birliği’ne en yüksek itha­lat yapan ülke olma konumu­muzu kaybedeceğiz gibi gözüküyor.”

Eroldu, Çinli markala­rı Türkiye’ye davet ederken, ikinci dalgada Çinli marka­ların Avrupa’ya gelebilecek­lerini düşündüğünü iletti. Eroldu, “Çinlileri Türkiye’ye çekmek çok önemli sanayi­nin bir parçası yapmalıyız” dedi.

Eroldu, şöyle devam etti: “Bugün otomobil üretiminde Avrupa’da altıncı, ticari araçta birinci, toplamda da dördün­cü ülkeyiz. Dünyada 2021’de otomobil üretiminde 16’ncı sıradaydık. 2022’de Rusya ve İngiltere’nin önüne geçerek 14’üncü konumuna geldik. Ti­cari araç üretiminde 9’uncu­luğumuz devam ediyor.”

Deprem bölgesine yüzlerce otomobil anahtarı taşındı

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, teknoloji ve bağlanabilirliğin önemini anlatırken, “Deprem bölgesinde yaşanan sorunlarından bir tanesi araç anahtarı kayıpları. Arabayla, trenle, gidip yüzlerce anahtarı şehir şehir gidip dağıttık. O araçlar bağlanabilir olsaydı bu süreç daha kolay olurdu” dedi.