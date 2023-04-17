Otomotiv üretimi arttı sanayiciler mutlu
OSD yılın ilk çeyreğine dair rakamları açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde otomotiv pazarı yüzde 55.2 artışla 235 bin 971 adete yükseldi. Hem iç hem de dış talebi karşılayabilmek için fazla mesai yapan sektörde ihracat yüzleri güldürdü.
Volkan DEMİRKUŞAK
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), otomotiv sanayisinde kapasite kullanım oranının yüzde 63’ten 74’e çıktığını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde otomotiv pazarı yüzde 55.2 artışla 235 bin 971 adete yükseldi. Otomotiv sanayisinin ihracatı adetsel olarak yüzde 13 arttı, tutar olarak ise yüzde 17 artışla 8.8 milyar dolara çıktı. Hem iç hem de dış talebi karşılayabilmek için fazla mesai yapan sektörde ihracat yüzleri güldürdü. Toplam hacim 8.8 milyar dolara yükselirken,OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Türk otomotiv sanayinin kapasite kullanım oranlarının çok olumlu yönde geliştiğini söyledi.
Özellikle kamyon tarafında da işler iyi gidiyor. OSD Başkanı şu bilgileri verdi: “Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 90, otobüs-midibüs grubunda yüzde 43 ve traktörde yüzde 83 seviyesinde gerçekleşti” dedi. 2020’de Çin’in Avrup’ya gerçekleştirdiği otomobil ihracatı gayet mütevaziydi. 2021’de Türkiye’ye paralel seviyeye geldi. 2022’de neredeyse Türkiye’nin önüne geçiyor. Avrupa Birliği’ne en yüksek ithalat yapan ülke olma konumumuzu kaybedeceğiz gibi gözüküyor.”
Eroldu, Çinli markaları Türkiye’ye davet ederken, ikinci dalgada Çinli markaların Avrupa’ya gelebileceklerini düşündüğünü iletti. Eroldu, “Çinlileri Türkiye’ye çekmek çok önemli sanayinin bir parçası yapmalıyız” dedi.
Eroldu, şöyle devam etti: “Bugün otomobil üretiminde Avrupa’da altıncı, ticari araçta birinci, toplamda da dördüncü ülkeyiz. Dünyada 2021’de otomobil üretiminde 16’ncı sıradaydık. 2022’de Rusya ve İngiltere’nin önüne geçerek 14’üncü konumuna geldik. Ticari araç üretiminde 9’unculuğumuz devam ediyor.”
Deprem bölgesine yüzlerce otomobil anahtarı taşındı
OSD Başkanı Cengiz Eroldu, teknoloji ve bağlanabilirliğin önemini anlatırken, “Deprem bölgesinde yaşanan sorunlarından bir tanesi araç anahtarı kayıpları. Arabayla, trenle, gidip yüzlerce anahtarı şehir şehir gidip dağıttık. O araçlar bağlanabilir olsaydı bu süreç daha kolay olurdu” dedi.