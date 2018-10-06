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Otomotivde rekabet satış sıralamasını değiştirdi

Bu yılın 9 ayında yoğun rekabete sahne olan otomotiv pazarında birçok markanın satış sıralamasındaki yeri değişti. Renault, yine en çok satılan marka oldu. Dördüncü Ford, ikinciliğe yükselirken, Fiat dördüncülüğe geriledi.

Otomotivde rekabet satış sıralamasını değiştirdi
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Bu yılın ocak-eylül döneminde yüzde 26,1 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Farklı kampanyalarla müşterilerin dikkatinin çekilmeye çalışıldığı yarışta, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri de değişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-eylül döneminde 362 bin 465 otomobil, 100 bin 991 hafif ticari araç satıldı. 463 bin 456 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 daraldı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvedeki yerini korudu. Renault liderliği bırakmasa da pazardaki daralmaya paralel satışları yüzde 22,3 azalarak 66 bin 517'ye indi. Aynı dönemde marka, pazar payını ise yüzde 13,6'dan yüzde 14,4'e çıkardı.

Geçen yılın 9 ayında sıralamada dördüncü olan Ford, bu yıl 50 bin 489 satışla ikinciliğe yükseldi. 50 bin 435 satış yapan Volkswagen ise üçüncülüğünü korudu.

Honda üç basamak yükseldi

Bu yılın 9 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Fiat 49 bin 745 adetle dördüncülüğe geriledi. Fiat geçen yılın aynı döneminde 78 bin 785 adetlik araç satışı ile ikinci sırada yer almıştı. Hyundai ise 27 bin 639 adetle beşinci sıradaki yerini korudu.

2017'nin ocak-eylül döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu yıl 23 bin 409 satışla altıncılığa ulaştı. Dacia 22 bin 79 adetle bir basamak gerilerek listede yedinci oldu. Peugeot ise 21 bin 991 adetle bir basamak yükselerek sekizinci sıraya çıktı.

Listede 2017'nin 9 ayında 12'nci sırada bulunan Honda 20 bin 388 satışla dokuzuncu oldu. Mercedes-Benz 18 bin 577 satışla listede onuncu sırada yer aldı.

Volvo satışlarını en çok artıran marka

Bu yılın ocak-eylül döneminde 2 binin üzerinde satış rakamına ulaşan markalar incelendiğinde, 4 marka satışlarını artırırken, 16'sının satışlarında düşüş yaşandı.

Satışlarını geçen yılın 9 ayına göre en çok artıran marka yüzde 55,7 ile Volvo oldu. Volvo, bu yılın ocak-eylül döneminde 4 bin 175 satış gerçekleştirdi.

Volvo'yu yüzde 21,2'lik artışla Mitsubishi, yüzde 11,6 ile Honda ve yüzde 0,9 ile Skoda takip etti.

Söz konusu dönemde satışları en fazla azalan Citroen oldu. Geçen yılın 9 ayında 18 bin 92 adetlik satışa ulaşan Citroen, bu yılın aynı döneminde 9 bin 782 satış yaptı. Bu markayı yüzde 42,9'lık düşüşle Opel, yüzde 35,1'lik azalışla Volkswagen izledi.

Markaların 2018 ve 2017 yıllarının 9 ayında ulaştığı satış adetlerine göre sıralaması şöyle:

MARKA

Ocak-Eylül 2018

Ocak-Eylül 2017

Sıralama

Satış Adedi

Sıralama

Satış Adedi

RENAULT

1

66,517

1

85,622

FORD

2

50,489

4

71,918

VOLKSWAGEN

3

50,435

3

77,757

FIAT

4

49,745

2

78,785

HYUNDAI

5

27,639

5

35,704

TOYOTA

6

23,409

8

28,634

DACIA

7

22,079

6

32,134

PEUGEOT

8

21,991

9

25,438

HONDA

9

20,388

12

18,274

MERCEDES-BENZ

10

18,577

10

23,669

OPEL

11

16,944

7

29,685

NISSAN

12

15,881

11

20,695

SKODA

13

15,773

14

15,629

CITROEN

14

9,782

13

18,092

BMW

15

9,704

16

11,592

AUDI

16

9,448

15

12,35

SEAT

17

8,54

17

11,514

KIA

18

7,199

18

10,051

VOLVO

19

4,175

19

2,681

MITSUBISHI

20

3,132

21

2,585

SUZUKI

21

1,841

20

2,643

ISUZU

22

1,551

23

1,563

JEEP

23

1,491

24

1,538

IVECO

24

1,146

22

1,717

SUBARU

25

1,042

26

1,029

LAND ROVER

26

859

25

1,254

MAZDA

27

811

28

967

MINI

28

804

29

887

KARSAN

29

702

27

1,023

PORSCHE

30

470

31

482

SSANGYONG

31

279

30

506

DS

32

202

35

89

ALFA ROMEO

33

141

33

246

JAGUAR

34

125

32

254

LEXUS

35

39

37

73

MASERATI

36

34

38

44

SMART

37

22

34

102

FERRARI

38

16

41

9

INFINITI

39

16

36

78

ASTON MARTIN

40

10

39

15

BENTLEY

41

6

40

11

LAMBORGHINI

42

2

42

4

TOPLAM

 

463,456

 

627,343

Kaynak: AA

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