Otomotivde rekabet satış sıralamasını değiştirdi

06 Ekim 2018

Bu yılın ocak-eylül döneminde yüzde 26,1 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Farklı kampanyalarla müşterilerin dikkatinin çekilmeye çalışıldığı yarışta, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri de değişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-eylül döneminde 362 bin 465 otomobil, 100 bin 991 hafif ticari araç satıldı. 463 bin 456 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 daraldı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvedeki yerini korudu. Renault liderliği bırakmasa da pazardaki daralmaya paralel satışları yüzde 22,3 azalarak 66 bin 517'ye indi. Aynı dönemde marka, pazar payını ise yüzde 13,6'dan yüzde 14,4'e çıkardı.

Geçen yılın 9 ayında sıralamada dördüncü olan Ford, bu yıl 50 bin 489 satışla ikinciliğe yükseldi. 50 bin 435 satış yapan Volkswagen ise üçüncülüğünü korudu.

Honda üç basamak yükseldi

Bu yılın 9 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Fiat 49 bin 745 adetle dördüncülüğe geriledi. Fiat geçen yılın aynı döneminde 78 bin 785 adetlik araç satışı ile ikinci sırada yer almıştı. Hyundai ise 27 bin 639 adetle beşinci sıradaki yerini korudu.

2017'nin ocak-eylül döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu yıl 23 bin 409 satışla altıncılığa ulaştı. Dacia 22 bin 79 adetle bir basamak gerilerek listede yedinci oldu. Peugeot ise 21 bin 991 adetle bir basamak yükselerek sekizinci sıraya çıktı.

Listede 2017'nin 9 ayında 12'nci sırada bulunan Honda 20 bin 388 satışla dokuzuncu oldu. Mercedes-Benz 18 bin 577 satışla listede onuncu sırada yer aldı.

Volvo satışlarını en çok artıran marka

Bu yılın ocak-eylül döneminde 2 binin üzerinde satış rakamına ulaşan markalar incelendiğinde, 4 marka satışlarını artırırken, 16'sının satışlarında düşüş yaşandı.

Satışlarını geçen yılın 9 ayına göre en çok artıran marka yüzde 55,7 ile Volvo oldu. Volvo, bu yılın ocak-eylül döneminde 4 bin 175 satış gerçekleştirdi.

Volvo'yu yüzde 21,2'lik artışla Mitsubishi, yüzde 11,6 ile Honda ve yüzde 0,9 ile Skoda takip etti.

Söz konusu dönemde satışları en fazla azalan Citroen oldu. Geçen yılın 9 ayında 18 bin 92 adetlik satışa ulaşan Citroen, bu yılın aynı döneminde 9 bin 782 satış yaptı. Bu markayı yüzde 42,9'lık düşüşle Opel, yüzde 35,1'lik azalışla Volkswagen izledi.

Markaların 2018 ve 2017 yıllarının 9 ayında ulaştığı satış adetlerine göre sıralaması şöyle:

MARKA Ocak-Eylül 2018 Ocak-Eylül 2017 Sıralama Satış Adedi Sıralama Satış Adedi RENAULT 1 66,517 1 85,622 FORD 2 50,489 4 71,918 VOLKSWAGEN 3 50,435 3 77,757 FIAT 4 49,745 2 78,785 HYUNDAI 5 27,639 5 35,704 TOYOTA 6 23,409 8 28,634 DACIA 7 22,079 6 32,134 PEUGEOT 8 21,991 9 25,438 HONDA 9 20,388 12 18,274 MERCEDES-BENZ 10 18,577 10 23,669 OPEL 11 16,944 7 29,685 NISSAN 12 15,881 11 20,695 SKODA 13 15,773 14 15,629 CITROEN 14 9,782 13 18,092 BMW 15 9,704 16 11,592 AUDI 16 9,448 15 12,35 SEAT 17 8,54 17 11,514 KIA 18 7,199 18 10,051 VOLVO 19 4,175 19 2,681 MITSUBISHI 20 3,132 21 2,585 SUZUKI 21 1,841 20 2,643 ISUZU 22 1,551 23 1,563 JEEP 23 1,491 24 1,538 IVECO 24 1,146 22 1,717 SUBARU 25 1,042 26 1,029 LAND ROVER 26 859 25 1,254 MAZDA 27 811 28 967 MINI 28 804 29 887 KARSAN 29 702 27 1,023 PORSCHE 30 470 31 482 SSANGYONG 31 279 30 506 DS 32 202 35 89 ALFA ROMEO 33 141 33 246 JAGUAR 34 125 32 254 LEXUS 35 39 37 73 MASERATI 36 34 38 44 SMART 37 22 34 102 FERRARI 38 16 41 9 INFINITI 39 16 36 78 ASTON MARTIN 40 10 39 15 BENTLEY 41 6 40 11 LAMBORGHINI 42 2 42 4 TOPLAM 463,456 627,343

Kaynak: AA