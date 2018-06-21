Otonom sürüşe en hazır ülke Hollanda

21 Haziran 2018

KPMG’nin ‘Otonom Araçlara Hazırlık Endeksi’ küresel ekonomiye yön veren ve otomotivde küresel markalar çıkaran 20 ülkenin otonom araç dünyasına ne kadar hazır olduğunu inceledi.

Endeks, ülkelerdeki otonom araç devrini başlatacak ‘politika ve mevzuat’, ‘teknoloji ve inovasyon’, ‘altyapı’, ‘tüketici kabulü’ kriterleri dikkate alınarak hazırlandı. Endeksin ilk beşinde Hollanda, Singapur, ABD, İsveç ve Birleşik Krallık var. Almanya 6’ncı sırada yer alıyor. Japonya hazırlık derecesinde 11’inci sırayı alabilmiş ama Birleşik Arap Emirlikleri 8’inci sırayla ilk 10’da. 20 ülkenin değerlendirildiği endeksin son üçünde Rusya, Meksika ve Hindistan bulunuyor.

Ulaştırma devriminin eşiğindeyiz

KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, otonom araç teknolojisinin dünyayı değiştirmek üzere olduğunu söyledi. Ölekli, endeksin otonom sürüşle ilgili tartışmalara bir çerçeve çizdiğini kaydetti. Ölekli, şöyle konuştu:

“Dünya bir ulaştırma devriminin zirvesinde. Teknolojinin artırdığı değişim hızı hepimizi etkileyecek. Sadece bir yerden bir yere ulaşımımız değil, hammadde ithalatı, nakliyat, istihdam ile beraber yaşam ve çalışma biçimlerimiz de bu devrimden etkilenecek. Elektrikli araçlar, mobilite, dijital demiryolları, drone teslimatları ve ultra yüksek hızlı trenler bu devrimin bileşenlerinden bazıları olacak. Yeni teknoloji yaş ve fiziksel engelleri nedeniyle araç kullanamayanlara da hareket özgürlüğü getireceği gibi araç kullananlar için trafikte geçen zaman daha verimli kullanılacak.

Bir yıl önce asla olmayacağı savunulan gelişmeler birer birer gerçekleşiyor. Büyük otomotiv şirketleri dahil teknoloji devleri, girişimciler, otonom araç teknolojisi geliştirmek için geçtiğimiz beş yıl içinde 50 milyar dolar yatırım yaptı. ABD’nin Arizona eyaletinin yanı sıra Singapur’da da otonom araç yolları üzerinde çalışılıyor. Ülkelerin bu gelişmelerin gerisinde kalmaması için elbette hükümetlerin proaktif yaklaşımı ve desteği gerekiyor.”

KPMG’nin Otonom Araçlara Hazırlık Endeksi’nden dikkat çeken başlıklar şöyle:

• Hollanda’daki iyi yollar, yüksek sayıda araba şarj istasyonu ve yüksek kaliteli kablosuz ağ bağlantısı altyapı açısından ülkenin birinciliğe oturmasını sağlıyor. Hollanda’da otonom araçlarla ilgili yasal düzenlemeler konusunda devlet maksimum destek veriyor. Ülkede halen hayli yaygın olan elektrikli araç kullanımı, otonom sürüşe geçiş sürecine Hollanda halkını hazırlar nitelikte. Hollanda’nın kriterlerde en geri kaldığı başlık, teknoloji ve inovasyon. Ancak buradaki skoruyla da birçok teknoloji devini geride bırakıyor.

Otonom sürüşü ilk test eden ülke

• Birinciliği küçük bir farkla Hollanda’ya kaptıran Singapur ise yasal düzenlemeler ve tüketici kabulü başlıklarında açık ara önde. Singapur, 2017’de sürücüsüz araçların kamuya açık yollarda test edilmesini yasallaştırarak öncü oldu. Singapur’un yüksek kalitedeki yolları ve kablosuz bağlantı ağı avantajları. Ancak elektrikli araç şarj istasyonlarının azlığı bu ülkenin altyapı skorunu düşürüyor. Teknoloji merkezi, patent başvurusu sayısı ve araştırma merkezi azlığı ‘teknoloji ve inovasyon’ skorunu olumsuz etkiliyor.

ABD otonom araç üssü

• Listede üçüncü sırada yer alan ABD ise otonom araç teknolojisi konusunda dünyada eşsiz bir konumda… Dünyadaki otonom araç araştırma-gelişmesi ve üretimi üzerinde çalışan merkezlerin 163’ü ABD’de. ABD’li sürücüler otonom araçlar için oldukça heyecanlı ancak uygulamanın nasıl olacağı konusundaki karışıklık nedeniyle endişe hakim.

• Otomotivde bir dünya markası çıkaran İsveç ise ABD’ye benzer şekilde otonom araç teknolojisinde önde geliyor. Ülkede 2017’den itibaren denetimli otonom sürüş denemeleri yapılıyor. Hükümetin bu konudaki desteği İsveç’i ilk beşe taşıyor.

Birleşik Krallık’ta izne gerek yok

• Birleşik Krallık, altyapı hariç diğer üç kriterde yüksek skorlara sahip. Ancak yaşlı kıtanın en yaşlı ülkesi altyapı zorlukları nedeniyle ancak beşinci sırada yer bulabiliyor. Birleşik Krallık’taki otonom sürüşle ilgili yasal düzenlemeler neredeyse Avrupa’nın en iyi örneklerinden. Ülkede otonom araçların kamuya açık yollarda test edilmesiyle ilgili herhangi bir yasal izne bile gerek yok.

Endeksteki tek Arap ülkesi

• Listede sekizinci sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri, 20 ülke arasında en iyi yol kalitesine sahip ülke. Bu özelliğiyle birçok Avrupa ülkesini geride bırakan Birleşik Arap Emirlikleri, teknoloji ve inovasyonda atak yaparsa üst sıralara yükselme kapasitesine sahip.

Japonya Avrupa’nın gerisinde

• Teknoloji devi Japonya ise ‘gelenekçi’ yapısı nedeniyle endekste ilk 10’a giremiyor. Yasal düzenlemeler konusunda hayli zor ilerleyen Japonya’da sürücüler de otonom araçlara geçme konusunda pek istekli değil. Teknoloji ve inovasyon konusunda birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kalan Japonya altyapı konusunda ise endeksin zirvesindeki ülkelerle yarışıyor.

• Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin ise endekste sondan dördüncü sırada. Hem altyapı, hem teknoloji, hem de yasal süreçler açısından hayli geriden gelen Çin’in neredeyse tek artısı, ülkede çok miktarda elektrikli araç şarj istasyonu bulunması.

Hindistan’da otonom araçların trafiğe çıkması yasak

• Listenin sonunda Hindistan var. Yol kalitesinin ve altyapının yetersizliği, bu alanda teknoloji ve inovasyon yatırımlarının olmaması, sürücülerin isteksizliğine ek olarak otonom araçların trafiğe çıkma yasağı Hindistan’ı sıralamada 20’nciliğe itiyor.