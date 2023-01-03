Petronas ile Iveco ticari elektrikli araçlar için sürdürülebilir sıvıları tasarlıyor

1975 yılından bu yana otomotiv inovasyonu ve dayanıklılığa odaklanan iki endüstri lideri arasında devam eden uzun süreli iş birliği, Iveco sürücülerinin ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce saat süren ortak mühendislikle üretilen üstün nitelikli elektrikli araç sıvılarının üretilmesiyle devam ediyor. Bu yeni elektrikli araç sıvıları, hem Petronas hem de Iveco'nun sürdürülebilir bir geleceğe ulaşma konusundaki ortak hedefine ışık tutuyor.

Iveco'nun ikonik modeli Daily araçlarının ’elektrikli ikizi‘ olarak tanımlanan eDAILY, zorlu görevler de dahil olmak üzere tüm ticari araç kullanım uygulamalarını kapsıyor. Yeni elektrikli araç, nakliye araçlarının sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkı sağlıyor ve araçların daha uzun ömürlü olması için performans artıran sıvılarla destekleniyor.

Petronas Iona Integra Plus, sistemin dayanıklılığını sağlarken yağın çalkalanmasından kaynaklanan kayıpları azaltmak için eDAILY e-Transfer (elektrikli şanzıman) kutusuna özel olarak tasarlanmıştır. Bu, standart sıvılardaki daha yüksek viskozitelerle karşılaştırılabilir ve yüksek sıcaklıklarda bile mükemmel oksidasyon özellikleri sunuyor. Petronas Iona, modern, üst düzey elektrikli araçlar için kusursuz optimize edilmiş bir performans ve dayanıklılık sunuyor.

eDAILY araçları, verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve en son yönetmelik gereksinimlerini karşılamak için hafif ve ağır hizmet araçları da dahil olmak üzere tüm Iveco aksları için geliştirilmiş bir SAE 75W -85 aks yağı olan Petronas Tutela Axle 900 HD'yi de kullanacak.

Petronas EMEA Bölge Yöneticisi Domenico Ciaglia, “Uzun ve zorlu yolculukları tercih eden pek çok Iveco sürücüsü için rakipsiz performansın hayati önem taşıdığını biliyoruz. Iveco'nun yeni eDAILY elektrikli araçları için Petronas Iona ve Tutela ürünleri, iki şirket arasındaki iş birliğinin önemli bir göstergesi. İnovasyon, ortak mühendislik ve iş birliklerindeki ortak çabaların, otomotiv endüstrisi için daha sürdürülebilir bir gelecek yaratılmasına kesinlikle katkıda bulunacağını söylemek mümkün görünüyor" dedi.

Birlikte geliştirilen araç sıvıları, Iveco sürücülerine fayda sağlayan, araçlarının her zaman işler halde kalacağını ve en yüksek endüstri standartlarına göre performans göstereceğini garanti eden Petronas ve Iveco arasındaki otuz yıllık iş birliğinin en yeni örneği olarak dikkat çekiyor.