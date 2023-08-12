Peugeot 2008, üç motor seçeneğiyle eylülde yollarda

Peugeot, yenilediği B-SUV modeli 2008’in Türkiye satışlarına Eylül ayıyla birlikte start verecek. Benzinli, dizel ve elektrikli güç ünitelerinin aynı anda satışa sunulmasıyla müşterilere seçme özgürlüğü verilerek, ihtiyaca en uygun yeni Peugeot 2008 tercih edilebilecek.

Üretim 700 bini geçti

2019 yılının sonunda lanse edilen SUV 2008’den 700 bin adetten fazla üretilirken, araç Avrupa ve Türkiye B-SUV segmenti satışlarında her zaman podyumda yer aldı. 2021’de Avrupa’nın en çok satılan B-SUV’si olarak zirvede yer alan Peugeot 2008, Türkiye’de de 2021’de en çok satılan B-SUV oldu.

Türkiye’deki toplam SUV 2008 satışları ise 25 bin adedi geride bıraktı. Modelin global başarı performansında, 75 binden fazla üretilen ve kendi segmentinde elektrikliye geçişin öncüsü olan E-2008 modelinin de payı dikkati çekiyor.

Peugeot 2008’in 2022’deki satışlarının yüzde 17,4’ünü oluşturan Peugeot E-2008, Avrupa’da elektrikli B-SUV satışlarında podyuma çıktı. Peugeot 2008 müşterileri, öncelikle zarif, güçlü ve sağlam tasarımdan etkileniyor. Ayrıca yeni 2008, çok yönlü ve dinamik yapısıyla özellikle aktif aileler için uygun bir SUV olarak öne çıkıyor.

Peugeot 2008 özellikleri neler?

Yeni Peugeot 2008, ACTIVE PRIME, ALLURE ve GT versiyonlarıyla İspanya’daki Vigo Fabrikası’nda üretiliyor. Kompakt boyutlarını koruyan Peugeot 2008, 4,30 m uzunluğa, 1,987 m genişliğe (aynalar dahil), 1,55 m yüksekliğe (Tavan barları dahil) sahipken dingil mesafesi de 2.605 mm oluyor. Omuz çizgisine kadar olan bagaj hacmi 434 litre olan yeni 2008, arka koltukların yatırılmasıyla 1.467 litreye kadar yükleme imkânı sağlıyor.

Peugeot 2008, tanıtıldığı günden bu yana tasarımıyla öne çıkıyor. Peugeot tasarım ekibi, SUV statüsünü daha da güçlendirerek sınıfının üstünde bir ifadeye odaklanıyor. Yeni 2008’lerin ön, yan ve arka logolarında yeni bir yazı tipi ve yeni Bazalt Gri renk dikkat çekiyor. E-2008 ise Mavi ve Beyaz renklerde bir “E” logosuna sahip. Arkadaki PEUGEOT yazısı, parlak siyah bagaj şeridi boyunca uzanıyor.

Hangi versiyonları gelecek?

Türkiye’ye 1.2 PureTech 130 S&S EAT8, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ve 156 HP (115 kW)’lik E-2008 versiyonlarıyla gelecek yeni 2008, modern yapısıyla verimli yeni elektrikli motoruyla yeni müşterileri çekmeyi amaçlıyor.

E-2008 tamamen elektrikli B-SUV segmentinde konumunu pekiştiriyor. Maksimum güç yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıkarken, batarya kapasitesi 50 kWsa’ten 54 kWsa’e çıkarıldı.

406 kilometrelik menzil

Verimliliği iyileştirme çabası, performans artışı ama aynı zamanda menzilin 345 km (WLTP) yerine 406 km’ye ulaşmasını sağlıyor. Yeni Peugeot E-2008, tüm şarj çözümlerine uygun standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı sunuyor. Yüzde 20’den yüzde 80’e halka açık şarj hızlı şarj cihazlarında (100 kW) 30 dakikada şarj olabiliyor.

Wallbox’da (7,4 kW) tamamen şarj olma süresi ise 7,4 saat. Yeni Peugeot E-2008’in bataryası 8 yıl veya 160 bin km garantili olarak satılıyor.