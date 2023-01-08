Peugeot'da ocak ayına özel uygun faizli kredi dönemi

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, ocak ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında, SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, yeni 308 ve 508 modellerinde cazip faiz oranlı kredi seçenekleri sunuluyor.

Peugeot'nun hatchback sınıfındaki yeni temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor.

Sınıfında ezberleri bozan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler, 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor.

7 kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision'la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 200 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208'i tercih edenler 80 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkati çeken temsilcisi Peugeot 508, 140 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli veya 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Ticari araçlarda uygun faizli kredi dönemi

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter'a, 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli veya 180 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot'nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van modelleri de 150 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0,99 faizli veya 180 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor.