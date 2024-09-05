'Piyasa koşulları' Volvo'yu elektrikli araç planından vazgeçirdi

Otomobil üreticisi Volvo, 2030 yılına kadar tüm ürün gamını elektrikliye çevirme planlarından vazgeçti. Şirket bazı hibrit araçlar da satmayı planlıyor. Volvo, üç yıl önce duyurduğu hedeften değişen piyasa koşulları nedeniyle vazgeçti.

Çin'de üretilen elektrikli araçlara özellikle Avrupa'da uygulanan vergiler Volvo'nun kararında etkili oldu. Volvo, 2030 yılına kadar üretiminin en az yüzde 90'ının hem elektrikli araçlardan hem de şarj edilebilir hibritlerden oluşacağını öngörüyor.

'Altyapı yavaş yayılıyor'

Volvo CEO’su Jim Rowan, "Geleceğimizin elektrikli olduğuna dair inancımız sarsılmaz. Ancak elektrifikasyona geçişin doğrusal olmayacağı ve müşterilerin ile pazarların farklı hızlarda ilerlediği açık" dedi.

Şirket, ayrıca elektrikli araçlar için durumun, şarj altyapısının yavaş yayılması ve tüketici teşviklerinin geri çekilmesi gibi faktörler nedeniyle değiştiğini belirtti.

Elektrikli araç hedeflerinden daha önce General Motors ve Ford da geri adım atmıştı