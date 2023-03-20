Piyasada neden sıfır araç bulunmuyor?

Reyhanoğlu, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de satışa sunulan yeni 408'e ve otomotiv sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

11 ili derinden etkileyen ve tüm ülkeyi yasa boğan deprem afetinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına sabırlar dileyerek sözlerine başlayan Reyhanoğlu, "Böylesi bir dönemin üstüne marka, model satış konuşmak elbette çok zor. Umuyorum bu günleri elbirliğiyle atlatıp, tekrar ayağa kalkıp, bundan sonra böylesi felaketleri asla yaşamayacağımız çözümler ve kararlarla geleceğe ilerleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

2022 yılını Peugeot Türkiye olarak 32 bin 600 adetin üstünde satış ve yüzde 4,2 pazar payıyla tamamladıklarını dile getiren Reyhanoğlu, geçen yıl satışların yüzde 53’ünü SUV modellerle gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Önce çip sonra lojistik krizinin etkilediği, tedarikin önem kazandığı bir 2022’den 2023’e geçiş yaptıklarını dile getiren Reyhanoğlu, "Bu dönemin hepimiz için artısı belki de bu krizle yaşamayı da öğrenmemiz oldu. Özellikle alternatif çözümler geliştirme yetisi kazandık. Evet, bu sorunlar kısmen yine hayatımızda olacak ama artık bizim araç getirmemizi veya büyümemizi engelleyecek boyutta olmayacağını söyleyebilirim. Bununla beraber her çeyrekte tedarik sıkıntısının daha da azalacağını, muhtemelen 2023’ün ikinci yarısında daha rahat bir ortama kavuşacağımızı öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

"2023'te 57 bin adetlik satış hedefliyoruz"

Gülin Reyhanoğlu, 2023 yılında da 2022'ye paralel, yaklaşık 780-800 bin adet bandında pazar beklediklerini belirterek, "Çok ciddi bir deprem felaketi yaşanmasına rağmen sene sonu hedef planlarımızda bir değişiklik yapmadık. Zira özellikle bu dönemde araca olan talebin ve mobilite ihtiyacının daha da arttığını gözlemliyoruz. Deprem riski ve endişesi, bir yerde mobiliteye olan talebi tetikledi. Deprem bölgesindeki yetkili satıcılarımız toplam Peugeot satışlarının ortalama yüzde 10’unu yapmaktaydı. Bu felaketin üzerine zaten depremden 3 hafta sonra o bölgedeki tüm yetkili satıcılarımız da tekrar aktif süreçlerine döndüler. Bu nedenle 2023 yılı ile ilgili deprem odaklı bir hedef revizyonu yapmadığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Peugeot olarak 2023 yılında 57 bin adetlik satış hedeflediklerini bildiren Reyhanoğlu, 57 bin adetlik hedefin yüzde 7,3’lük pazar payı getireceğini söyledi.

Reyhanoğlu, "Bu sonucu elde etmeyi başarırsak Peugeot markasının Türkiye tarihindeki rekor satışına imza atmış olacağız. Bu anlamda hem bizim için çok önemli hem de ekiplerimiz için oldukça büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Bu hedefin yaklaşık 40 bini aşkını binek otomobil, 16 bin adet civarı da hafif ticari araç modellerimiz olmasını arzuluyoruz. Burada hafif ticari araç bölümü çok önemli. 2022 yılını hafif ticari araçlarda 6. sırada kapattık. Bu sene ise pazarın bu bölümünde yüzde 9’luk bir pazar payı hedefliyoruz ki bu sonuç bizi hafif ticari araç pazarında 3. sıraya çıkartacaktır, hedefimiz bu. Peugeot olarak mutlak hedefimiz iki yerli üreticinin hemen arkasından ticari araçta 3’ncü marka olmak." değerlendirmesinde bulundu.

"2023 hedefimiz 41 şehirde 65 showrooma ulaşmak"

Hedeflere ulaşma konusunda en önemli modellerden birinin de satışa sundukları yeni 408 modeli olacağını vurgulayan Reyhanoğlu, bu yıl toplam satışların yaklaşık yüzde 10'unu yeni 408 modelinin oluşturmasını beklediklerini söyledi.

Rekor beklentileri kapsamında showroom sayısının artacağını da belirten Reyhanoğlu, "Bu sene bir rekor kırma hedefimizden bahsettim. Bu bizi ekip ve tüm satış teşkilatımız olarak çok heyecanlandırıyor. Bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Tabii bunu ancak güçlü bir yetkili satıcı yapılanmasıyla gerçekleştirebiliriz. 2022 yılını Peugeot Türkiye olarak 38 şehirde 60 showroom ile kapattık. 2023 yılı hedefimiz ise 41 şehirde 65 showrooma ulaşarak yüzde 94’lük bir kapsama hedefine ulaşmak. Yeni showroomlarımız, iki showroom İstanbul’da olmak üzere, Aksaray, Manisa ve Uşak’ta kapılarını açacak." ifadelerini kullandı.

"Yüzde 30 civarı satışımız bir önceki aydan sarkan satış olarak gerçekleşiyor"

Reyhanoğlu, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Piyasada sıfır araç bulunamamasının büyük oranda ötelenmiş talepten kaynaklandığına işaret eden Reyhanoğlu, "Elbette ötelenmiş satışlar var. Biz aslında her ay belli bir bağlantı adedi ile aya başlıyoruz ve genel olarak yüzde 30 civarı satışımız bir önceki aydan sarkan satış olarak gerçekleşiyor. 57 bin adetlik hedef, bizim hem fabrikalarımızda üretilebilecek araç adedi hem de kendi potansiyelimiz tespit edilerek yapılmış bir satış adedidir. Daha üstü olur muydu? 70 binler seviyesine çıkabilirdik elbette. Aylık olarak yüzde 30 civarında bekleyen müşterimiz var. Bir sonraki aya öteleniyor." dedi.

"Sözleşme imzalamış olan bütün müşterilerimizin fiyatları korundu"

Sıfır araç bulamayan müşterilerin sıraya girmesi durumunda araç teslimine kadar olan sürede fiyat artışlarından nasıl korunacağı yönündeki bir soruyu yanıtlayan Reyhanoğlu, "Tedarikle ilgili sıkıntıların giderek azalmasını öngörüyoruz. 2023’ün ikinci yarısında tedarik ile ilgili bir problemimizin kalmamasını bekliyoruz. Bugüne kadar ekonomik koşullar izin verdiği sürece biz müşterilerimize fiyat koruması verdik. Tabii ki çok büyük değişiklikler olur, elimizden fiyat koruma vermek gelmez, o zaman mecburen yansıtmak zorunda kalabiliriz. Ama son 4 aydır özellikle yetkili satıcılarımızda sıraya girmiş, belli bir şasi numarası üzerinden sözleşme imzalamış olan bütün müşterilerimizin fiyatları korundu. Bu anlamda müşterilerimize markaya güvenmelerini tavsiye ederiz." diye konuştu.

"Depremden etkilenen hemen hemen tüm yetkili satıcılarımız yavaş yavaş normalleşme sürecine başladı"

Reyhanoğlu, depremden etkilenen illerdeki yetkili satıcı ve servis hizmetlerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen illerin 10’unda Peugeot yetkili satıcısı var. Bunların içinde Hatay’da 2 yetkili satıcımız var. İskenderun’da 1, Hatay merkezde de 1 yetkili satıcımız var. Hatay merkezdeki ağır hasarlı durumda. O tekrar yeniden yapılacak. İskenderun biraz daha iyi durumda. İskenderun, biraz daha iyi durumda olduğu için faaliyetlerine aslında başladı. Normal sürecine döndü ama tabi bu normal sürece dönmek, bir günde hiçbir şey olmamış gibi bir hizmet verme kapasitesi değil. Adım adım, ilk önce satışa açtılar, şimdi yavaş yavaş servisi açmaya çalışıyorlar.

Dolayısıyla yavaş yavaş hayatı normale döndürmek için yetkili satıcılarımız son derece dirayetli. En kötü durumda olan yetkili satıcımız Hatay’dı hasar anlamında. Bunun dışında Malatya ve Kahramanmaraş’ta orta derecede hasar var. Bu yetkili satıcımıza güçlendirme yapılacak ama şimdilik konteynırlarda ve karavanlarda yetkili satıcımızın bahçesinde hizmet vermeye devam ediyorlar. Depremin üçüncü haftası itibarıyla depremden etkilenen hemen hemen tüm yetkili satıcılarımız yavaş yavaş normalleşme sürecine başladı."