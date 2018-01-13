Porsche satış rekoru kırdı

13 Ocak 2018

Porsche, 2017 yılında dünya çapındaki müşterilerine 246 bin otomobilin teslimatını gerçekleştirdi. Satışlarını yüzde 4 artıran spor otomobil üreticisi, 2016'daki rekorunu genişletti.

Satışlardaki büyümede "yeni Panamera" etkili oldu. Yeni Panamera satışları bir önceki yıla göre yüzde 83 artarak 28 bin adede ulaştı.



En çok tercih edilen model Macan

718 serisinde satışlar yüzde 6 arttı. Ortadan motorlu spor otomobil satışları yüzde 6 artışla, yaklaşık 25 bin adede ulaştı.

Öte yandan geçen yıl, 32 binden fazla 911 satıldı. Satışları geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 2 artışla 97 bin adedin üzerine çıkan Macan, en çok satan Porsche modeli olma unvanını korudu.

En büyük pazar Çin

Çin, 2017'de de en büyük Porsche pazarı olma unvanını korudu. Çin’e yapılan satışlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 artarak, 71 bini aştı. ABD ve Avrupa satışları da yüzde 2 oranında büyüdü.