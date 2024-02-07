Quick Sigorta’da hedef Avrupa

Esin ÇETİNEL

Türk sigortacılık sektöründe prim üretimi ve özsermaye sıralamasında 5.’liğe yükselen Maher Holding Sigorta Grubu, rotasını Avrupa’ya çevirdi. Grubun amiral gemisi olan Quick Sigorta’nın bu yıl içinde Avrupa’da faaliyete geçmesi için hazırlıkların devam ettiğini açıklayan Maher Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar, “Şu anda Avrupa’da Almanya, Avusturya, Romanya üzerinde çalışıyoruz. Her halükarda bu yıl Quick Sigorta’yı yurtdışına çıkartıyoruz” dedi.

Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan grubun ikinci sigorta şirketi olan Corpus Sigorta, geçtiğimiz günlerde İngiltere’de Corpus UK’nın kuruluşunu gerçekleştirdi. Londra’da kurulan şirketin bugünlerde faaliyet süreçlerini tamamlayacağını açıklayan Ahmet Yaşar, grubun iki sigorta şirketi ile Avrupa’da faaliyet göstereceğini söylüyor. Maher Holding sigorta grubu, iki şirketten oluşuyor.

Yaklaşık yedi yıl önce Quick Sigorta’yı kurarak sektöre ilk adımı attıklarını söyleyen Yaşar, grubun bu kısa süre hızla büyüdüğünü belirterek, şunları söyledi; “Quick Sigorta 2023’ü 20 milyarın üzerinde, Corpus Sigorta ise 6 milyar TL’nin üzerinde bir prim üretimi ile kapattı. Grup olarak 26 milyar 327 milyon TL’lik toplam prim üretimi gerçekleştirmiş olduk.

Biz bu üretim rakamlarımızla ve öz sermayemiz ile Türk sigorta sektöründe beşinci sırada yer alıyoruz. Quick Sigorta, 11 Mayıs 2017 yılında ilk poliçesini düzenledi. Bir sene sonra 2018’de Corpus Sigorta’yı satın alarak bünyemize kattık. Adı 2019’da Corpus sigorta oldu. Yani bu kadar kısa sürede Maher Sigorta grubu ilk beşe girmiş oldu.”

Grubun 15 şirketi bulunuyor

Grubun bünyesinde aralarında Quick Finans, Qpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri gibi firmaların yer aldığı toplam 15 firma ile finansal bir grup haline geldiğini ifade eden Yaşar, “Bu iştiraklerin sahibi Quick Sigorta. Biz Türkiye’nin yerli bağımsız en büyük sigorta grubuyuz diyoruz.

Yapımızı ise dünyadaki şekline çevirdik. Böyle baktığınız zaman bizim sonuçta bir finansal market yapısı oluşturan, hatta acenteleri de finansal markete dönüştürmeyi hedefleyen bir yapımız var. Dünyada bunun örnekleri var. Yurtdışında sigorta acenteler bir finansal market gibi çalışıyorlar” diye konuştu.

“Bu ürünler sadece bizde var”

Quick Sigorta’nın bir diğer özelliğinin ise sektörde ilk olan çok sayıda ürün çıkartması olduğunu kaydeden Yaşar, söz konusu ürünlerden bazıları hakkında şu bilgiyi veriyor: “Bina tamamlama, bina güçlendirme sigortasının yanı sıra fatura koruma sigortası, trafik kazası TSS ürünlerimiz var.

Bunlar sektörde sadece bizde olan sigorta ürünleri. 2018 yılında Türkiye’de ilk defa kefalet sigortasını biz çıkarttık. Ardından eğitim kefalet sigortası çıkarttık” Oksijen adlı ürünlerinden söz eden Yaşar, “TOBB üyeleri ve çalışanlarını kapsıyor. Bu üründe üçten fazla çalışanı olan işletmelere 35 tane kritik hastalığı içeren onun üzerine TSS’nin çalıştığı, bebek kanserini içeren çok sayıda online ürün var.

Aynı zamanda paketin içinde ferdi kaza sigortası da bulunuyor. Yine bize özel bir ürün olan QKimlik sigortamız var. Bu ürün bireysel siber güvenlik poliçesi. Bu ürün poliçe limitlerine kadar masraflarınızı karşılıyor onun dışında size hukuki süreçlerde, itibar yönetimi konusunda destekler sağlıyor.

Bu paket bile tek başına üründen daha pahalı” bilgisini paylaştı. 2017’de çıkardıkları güneş enerji santrali sigortalarına da değinen Ahmet Yaşar, “Şimdi yine bir ilk olacak olan komplikasyon sigortası ürünümüzü satışa çıkartmaya hazırlanıyoruz. Bu ürün Türkiye’ye sağlık nedeniyle gelen yabancılara ülkelerine döndüklerinde bir komplikasyon ile karşılaşmaları haline kendi ülkelerinde yaptıracakları müdahaleler için teminat sağlayacak” açıklamasını yaptı.

“Arabamız evimizden daha değerli”

2023 yılında Türk sigorta sektörünün hızlı bir büyüme yakaladığını söyleyen Ahmet Yaşar, sektöre ilişkin şu verileri paylaştı: “Türk sigorta sektörü normalde 10-12 milyar dolarlık prim üretimi olan bir sektör.

Ama 2023 yılını 16 milyar dolarla kapattı. Üretim rakamlarının artmış olması iyi bir şey ama adetlerde aynı artışları göremiyoruz. Yine 2023 yılında 429,2 milyar TL hayat dışı, 56,7 milyar TL hayat branşında olmak üzere toplam 486 milyar TL’lik prim artışı yakalandı.

Böyle bakınca sektör bir önceki yıla göre toplamda yüzde 106.8’lik bir büyüme kaydetmiş oldu. En hızlı büyümenin olduğu branş ise yüzde 140 ile yangın ve doğal afetler alanında yaşandı. Ama burada da adetsel büyümeden bahsedemeyeceğiz.

Büyümede prim artışları etkili oldu. İkinci hızlı büyüyen branş ise yüzde 135 ile sağlık alanında oldu. Hayat dışında ise toplam prim üretiminde en büyük paya yüzde 27.5 ile trafik sigortaları sahip oldu. Kaskonun payı ise yüzde 19.6. Yani hayat dışı branşın yarıya yakını otomobil sigortalarından geliyor.

Yüzde 16.49’u hastalık ve sağlık sigortalarından oluşuyor. Bu şunu gösteriyor. Deprem ülkesi olmamıza rağmen hala arabamız evimizden daha değerli. Bugün Türkiye’de sigortalı konut sayısı 5 milyon 270 bin. Bunların sadece 3 milyon 930 binin de deprem teminatı bulunuyor.”

Quicik Sigorta halka açılıyor

Bugüne kadar hiç temettü dağıtmadıklarını ve özkaynakları ile büyüdüklerini açıklayan Ahmet Yaşar, “Grubun iştiraklerinden MHR Gayrimenkul’ü geçen yıl halka açtık. Şimdi Quick Sigorta için de bu süreci başlattık. Ama 2024’e yetişir mi şimdiden net bir şey söyleyemiyorum.

Banka kurmak ise kısa vadeli planlarımız arasında yok. Bizim yarattığımız eko sistem zaten bunu karşılıyor. Örneğin Quick Finans kredi verebiliyor. Çoğu firmada olmayan iki lisansı var. Birincisi nakdi kredi verebiliyor, aynı zamanda poliçe prim kredisi diye bir kredi başlattık” dedi.