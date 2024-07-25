Renault altı ayda satış hacmini artırdı, 27 milyar Euro'u kasasına koydu

Fransız otomobil üreticisi Renault yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış hacmi, 2023 yılının ilk yarısına göre yüzde 1.9 arttı.

Renault, yılın ilk yarısında yüzde 8.1'lik bir işletme marjı elde etti. Bu oran, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 7.6'lık marjdan daha yüksek. Analistlerin beklentisi ise yüzde 7.9'luk marj gelmesiydi.

Renault, yılın ilk yarısında yaklaşık 27 milyar euro (29.26 milyar dolar) gelir elde etti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.4 artış demek.

Net karı belli oldu

Şirket, şu anda 2.6 aylık ileriye dönük satışlara eşdeğer güçlü bir sipariş defterine sahip olduğunu bildirdi. Ancak, ilk yarıda net kar 1.4 milyar euro olarak açıklandı. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki 2.1 milyar eurodan daha düşüktü.

Bu düşüşün büyük kısmı, ortak şirket Nissan'daki hisse satışından kaynaklanan 440 milyon euro zarar ve 123 milyon dolarlık yeniden yapılandırma masraflarından kaynaklandı.