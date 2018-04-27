Renault'dan ilk çeyrekte 13,2 milyar euro ciro

27 Nisan 2018

Renault Grubu, yılın ilk çeyreğinde 13,2 milyar euro ciro elde etti.

Renault Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Renault Grubu'nun bugün itibarıyla pazar payı 2017'ye göre 0,1 puan artışla yüzde 4,0 oldu. Renault ve Dacia markalarının her biri ilk çeyrekte rekor satışlara imza attı.

2018'in ilk çeyreğinde küresel otomotiv pazarında araç satışları yüzde 2,7 artarken, Renault Grubu'nun, Jinbei ve Huasong dahil olmak üzere binek otomobilleri ve hafif ticari araçları kapsayan küresel satışları aynı dönemde yüzde 4,8 arttı.

Avrupa'da, Renault Grubu'nun satış adedi, Yeni Duster ve Koleos modellerinin başarısı sayesinde, yüzde 0,6 büyüyen pazardan daha fazla büyüme kaydederek yüzde 2,8 artış gösterdi.

Avrupa dışında ise Renault Grubu'nun satışları Avrasya bölgesinde yüzde 22,1, Kuzey ve Güney Amerika'da da yüzde 21,3 arttı. Afrika, Orta Doğu ve Hindistan (yüzde eksi 5,3) ile Asya Pasifik (yüzde eksi 18,6) bölgelerinde ise satışlarda yavaşlama kaydedildi.

Faaliyet bölümlerine göre birinci çeyrek cirosu

Renault Grubu'nun cirosu 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 0,2 artarak 13 milyar 155 milyon euroya ulaştı.

Renault Grubu, 1 Ocak itibarıyla faaliyet bölümleri arasında faiz sübvansiyonlarının dağılımını değiştirdi ancak bu değişimin konsolide gelirler üzerinde bir etkisi olmadı. Satış finansmanı cirosunda eşit bir düşüş gerçekleşmiş olsaydı, karşılaştırmalı gösterge yöntemiyle hesaplanan AVTOVAZ haricinde otomotiv gelirleri 136 milyon euro (1,1 puan) daha yüksek olacaktı.

Kaynak: AA