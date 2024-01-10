Rolls-Royce hidrojen araştırma testlerine başlıyor

Testlerde, düşük basınçlı sıvı hidrojenin alınıp -250°C'nin altında soğutulması ve basınçlandırılması, daha sonra da yakılmak üzere motora pompalanması gibi önemli bir mühendislik zorluğuna odaklanılacak. Hidrojenin havacılıkta kullanımını kolaylaştırma arayışı doğrultusunda yakıtın yanması, yakıtın dağıtımı ve yakıt sistemlerinin motorla entegrasyonu olmak üzere üç teknolojik zorluk belirlediklerini duyuran Rolls-Royce, yüm unsurların güvenli bir şekilde çalıştığının doğrulanması gerektiğini belirtti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rolls-Royce Mühendislik, Teknoloji ve Güvenlik Grubu Direktörü Simon “easyJet ile iş birliği yaparak hidrojen yolculuğumuzda önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ediyoruz. Hidrojen, havacılığın enerji dönüşümüne katkıda bulunmak için bir fırsat sunuyor, bizler de bu potansiyeli tam olarak anlamaya kararlıyız” dedi.

İş birliğine ilişkin konuşan easyJet Sürdürülebilirlik Direktörü Jane Ashton ise, “Hidrojen, kısa mesafeli havacılık faaliyetlerinin karbondan arındırılmasına yardımcı olacak kilit bir rol üstlenecek, bu nedenle Rolls-Royce'un test programında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Havacılık sektöründe önemli bir değişiklik yaratma potansiyeline sahip bu yeni teknolojileri geliştirmek için Rolls-Royce ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.