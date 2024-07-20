Rolls-Royce Hurlingham Club’da yaz spor sezonunu açtı

Londra’daki Rolls-Royce Motor Cars, bu yılki yaz spor sezonunu başlatmak için müşterilerini ve misafirlerini The Hurlingham Club Tennis Classic’te ağırladı. Etkinlik, spor dünyasının en çok rağbet gören yaz etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Rolls-Royce Motor Cars Londra Marka Direktörü Claus Andersen, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, “Unutulmaz deneyimler yaratmak ve sunmak, müşterilerimize olan bağlılığımızın temel taşıdır. Müşterileri ve medyayı Hurlingham Club’da ağırlamak, sunduğumuz son derece kişisel karşılaşmalardan ve unutulmaz deneyimlerden sadece bir tanesi ve markanın izleyicileriyle bağlantı kurma konusundaki benzersiz yaklaşımının bir göstergesi” dedi.

The Hurlingham Club, tarihi atmosferi ve seçkin misafirleriyle tanınıyor. Rolls-Royce Motor Cars’ın burada yer alması, markanın lüks ve zarafet anlayışını yansıtıyor. Tennis Classic etkinliği sırasında davetliler, sadece üst düzey tenis maçlarını izlemekle kalmadı, aynı zamanda Rolls-Royce’un en yeni modellerini de yakından görme fırsatı buldular.