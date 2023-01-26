Rolls-Royce İstanbul, tüm zamanların satış rekorunu kırdı

Marka bununla birlikte elektrik çağına hazırlandığını ve bu sebeple yeni showroom görünümüne geçiceğini duyurdu. Yatırımın yaklaşık 2 milyon dolar olduğu belirtiliyor.



Royal Motors Başkanı Artuğ Aysal, şunları vurguladı: “Rolls-Royce arabaları çok özel ve gerçek bir lüksu yansitan araçlardır. Bu yıl bayiliğmizin 10. yıl dönümünü dört gözle beklerken, uzun vadeli başarıya olan güvenimiz bu önemli yatırımla destekleniyor. ”Showroom çalışmalarımız Şubat ayında başlıyor, 2023 yılının 4.çeyreğinde yeni görünümün açılmasını planlıyoruz.

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal, medya resepsiyonunda şunları söyledi: “2022 yılı sonuçları bizi çok gururlandırıyor. Rolls-Royce müşterilerinin beklentileri son derece yüksek. Kendi ülkemde rekor satış seviyesine ulaşarak büyüme ivmemizi koruduk ve hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla devam etmeyi arzu ediyoruz.

"Lüksün sınırlarını zorladık"

Rolls-Royce Motor Cars Kurumsal İletişim Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Direktörü Frank Tiemann, “Artuğ, Hilal ve tüm ekibe neredeyse on yılı aşkın süredir gösterdikleri muazzam çaba ve bu olağanüstü başarı için teşekkür etmek istiyorum. Rolls-Royce müşterileri, etkileşimde bulundukları markalardan haklı olarak yalnızca en iyiyi bekleyen eklektik bir topluluğun parçasıdır” ve şöyle devam etti: “Yüz yılı aşkın bir süredir Rolls-Royce Motor Cars, yeni gerçeklikler yaratarak lüksün sınırlarını zorladı. Otomotiv alanının hem içinde hem de ötesinde. Bu mükemmellik arayışı, İstanbul'daki yeni müşteri deneyimine çok doğal bir şekilde yansıyacak ve genel olarak başarımızın da anahtarı olacak."

Küresel yıllık satış rekoru



Önde gelen lüks otomobil üreticisi, kısa bir süre önce tarihi bir küresel yıllık satış rekorunu doğruladı. 2022'de dünya çapındaki satışlar 6.021 motorlu araca ulaştı. Bespoke siparişlerinin değeri de rekor seviyelere ulaşırken, tüm Rolls-Royce modellerine yönelik talep, 2023'ün ötesinde güvence altına alınan ön siparişler ile son derece güçlü olmaya devam ediyor.