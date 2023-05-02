Rolls-Royce'un "Dawn modeli" en çok satılan otomobil oldu

Phantom VII'nin başarısı ve onun çekirdekleri olan Phantom Coupe ve Phantom Drophead Coupe'nin başarısının ardından, Rolls-Royce markasına giderek genç, evrensel olarak kendine güvenen ve sosyal bir müşteri kitlesi çekildi. Yeni model Rolls-Royce'un Goodwood döneminin ilk dönüştürücü modelleri gibi, süper lüks otomobillerin cazibesini ve romantizmini yakalaması, ancak bunu çağdaş zevk, yaşam tarzlarıyla tamamen uyumlu bir şekilde yapması gereken bir motor aracı gerektiriyordu.

Bu nedenle, tasarımcılar sadece Phantom Drophead Coupé'nin kardeş aracını değil, tamamen yeni bir süper lüks üstü açık otomobilyaratmak için zorlandı. Dawn, yalnızca bir otomobil değil, Rolls-Royce'un efsanesinin büyük ölçüde şekillendirdiği romatizm ve gösterişini çağrıştırıyor.

Rolls-Royce Wraith ile eşit hale geldi

Federico Fellini tarafından yönetilen ünlü bir film olan 'La Dolce Vita' konseptinde, tutku, macera ve romantizmin dolu bir hayatı vardı. Rolls-Royce, yeni drophead'inde bu ruhu yakalamak istedi. Saf, basit formül, 1950'ler ve 1960'ların modasından ilham aldı.

Birinci önemli bir nokta, Dawn, uzun yıllar kabul edilmiş bir otomotiv tasarımı kuralını korudu. Neredeyse istisnasız olarak, Cabrio arabalar, ön koltukta sürücü ve bir yolcu için tam boyutlu oturma alanı ile birlikte arka taraftaki zaman zaman kullanılan yolcular veya çocuklar için iki küçük koltukla tasarlanmaktadır.

Arkada koltuk yokluğu ve özellikle de , arabanın konforunu ve pratikliğini azaltan - Rolls-Royce'un kabul etmediği bir eksikliktir. Bu nedenle, Dawn tüm yolcular için rahat, bireysel oturma alanları olan tam bir dört kişilik bir araçtır. Dawn'un tasarımının basitliği, 'Sessiz Bale' adı verilen karmaşık mühendislik oyununun birçokla karşı karşıya karşıya geçmesini saklıyordu. Cabrio bir hardtop kısa süreliğine düşünüldü, ancak markanın koruyucuları, Dawn'un tavanının kanvas üzerindeki yağmur damlalarını dinlemenin romantizmini korumak için kumaştan çıkmasını karar verdiler.

Bunun yerine, kumaş, kaşmir ve yüksek izolasyon akustik izolasyonu gibi bir dizi çevresinde benzeri olmayan bir karışım, Dawn'u kapalıyken dünyanın en sessiz üstü açık arabası yaptı: Tavanı kapalıyken, Dawn ses atmosferi performansı açısından Rolls-Royce Wraith ile eşit hale geldi.

Açık tavanla dünya lideri

Klasik Rolls-Royce tarzında, mühendisler açık havalı bir deneyimin en iyi şekilde sağlanması için bir test programı hazırladı. Elde edilen veriler, mühendislerin Dawn'ı açık tavanla dünya lideri aerodinamik konfora sahip hale getirmesine olanak tanıdı.

Rolls-Royce, 2017'de model ailesine bir Black Badge varyantı ekledi. Öncesinde Ghost ve Wraith gibi, Dawn'ın da karakteri bir dizi mühendislik ve tasarım işleminden kaynaklandı. Markanın siyah ifadesine birçok insanı çeken asi ruhuna hitap ederken, Black Badge Dawn, kendi benzersiz yerini Rolls-Royce Pantheon'da yarattı - gece şehrinin romantizmi ve cazibesi ile karakterize edilen bir yer.

Arzu edilebilirliğinin ötesinde, Dawn, baştan çıkarıcı tasarımı, çağdaş malzemeleri ve sosyal, açık hava sürüş deneyimiyle Rolls-Royce'un çağdaş marka sözünü 'la dolce vita'nın ruhunu getirdi. Böyle yaparak, Dawn markasına tamamen yeni bir neslin ilgisini çekerek kalıcı bir miras sağladı.