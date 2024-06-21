Sadece 250 adet üretilecek: Fiyatı dudak uçuklatıyor, Bugatti 'Tourbillon'u tanıttı!

Hırvat otomobil üreticisi Rimac'ın bünyesine giren ve ürettiği lüks ve hızlı otomobillerle öne çıkan Bugatti, tarihinin ilk hiper otomobili "Tourbillon"u tanıttı. Otomotiv muhabiri Emre Özpeynirci'nin haberine göre "Tourbillion" türünün en hızlı otomobilleri arasında yer alan Chiron'un halefi.

Bu nedir ya‼️



Bugatti, Hırvat Rimac'ın (evlilik) bünyesine girdikten sonra ilk hiper otomobili 'Tourbillon'u tanıttı.



Chiron'un halefi olan bu otomobil Bugatti'nin 2016'dam bu yana geliştirdiği ilk yepyeni otomobil.



✔️Avrupa fiyatı yaklaşık 4,6 milyon dolar olacak.

✔️İlk… pic.twitter.com/CYqeVzjfkG — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) June 21, 2024

Bugatti tarafından 2016 yılından bu yana geliştirilen ilk otomobil olan "Tourbillion"un Avrupa fiyatı yaklaşık 4,6 milyon dolar olacak. İlk hibrit Bugatti olan ve 1800 beygirlik bir güce sahip olacak Tourbillion'un öne çıkan özellikleri ise şöyle:

* V16 motor, 25 kWh batarya ve üç elektrikli motor

* 800V batarya mimarisi

* 1,800 beygir güç üretimi

* 60 km elektrikli menzil

* 0-100 km: 1.99 sn

* Maksimum hız: 445 km

Toplamda 250 adet üretilecek olan Tourbillion'un teslimatların 2026 yılında başlaması bekleniyor. Gösterge kümesinin 600'den fazla parçadan oluştuğu otomobilde titanyumun yanı sıra safir ve yakut gibi değerli taşlarda yer alıyor.