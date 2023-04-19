Şangay’da Çinli şovu

Volkan DEMİRKUŞAK

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin’de elektrikli otomobiller, teknolojiler gaz kesmeden gelişmeye devam ediyor. Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası Şangay Otomobil Fuarı’na katılım çok yoğun.

Yeni Chery modelleri

Fuara dönecek olursak 1997 yılında markalaşan taptaze bir üretici olan Chery’nin Türkiye macerasının ardından Çin’deki yeniliklerini de görme imkanımız oldu. Çok merak edilen Omoda 5 elektrikli haliyle karşımızdaydı, Tiggo 7 ve 8’in makyajlı halinin yanında 2024 yılında Türkiye’de satılması tahmin edilen Arrizo8 de dikkat çekti.

Sedan otomobillerin çok sevildiği ülkemizde bu modelin ilgi görmesi muhtemel. İlk iki ayı 1600’e yakın satışla tamamlayan Chery’nin yıllık satışlarını 10- 15.000 bandına çekmesi şaşırtıcı olmaz. Yine Chery’nin henüz Avrupa için satıış öngörmediği TJI- CDM gibi SUV alternatifler de dikkat çekti.

Fuar esnasında sohbet etme imkanı bulduğumuz Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, Türkiye’de fabrika kurma hayallerinin hep olduğunu hatta şu anda Almanya ile fabrika kurma konusunda ciddi bir rekabetin yaşandığını belirtti. Bakalım buradan güzel bir haber gelecek mi?

Pazartesi daha detaylı bir haberle konuyu derinleştireceğim. Diğer yanda Avrupalı markaların da önemli üretici olarak bulunduğu Şangay’da Avrupalıların standları genelde sakindi.

Audi Formula aracı, Volkswagen Id4, dikkat çekenler olurken, Asya’nın diğer ucundan Toyota tarafında ise elektrikli atılımının ifadesi BZ modellerinden BZ3, Toyota Camry’nin yeni yüzü olarak fuardaydı. Türkiye’de de BZ4’ün yakın dönemde satılacağını söyleyelim.

Fuarda nereye baksam multimedya ekranlarıyla dikkat çeken bir Çinli marka vardı. 200’e yakın Çinli üretici ve Start-Up’ın bulunduğu ülkede, Hiphi Z, Changan, Icar yakında Türkiye’de de olacak BYD ve zıplayan otomobili gibi farklı marka ve modeller adeta şov yaptı.

Hiphi X,Y,Z modelleri, yukarı açılır kapı ve tavanı ile fuarın en çok konuşulan modellerinden biriydi. Hidrojenli otobüsler, plug in hibrit modeller de vardı. Türkiye’den önemli yöneticilerin de yeni marka anlaşmaları ve görüşmeleri için fuarın yolunu tuttuklarını da söyleyelim.

Yan aynalara veda

Fuarda dikkat çekenler arasında, artık neredeyse vites kolu kelimesini unutucak olmamız geliyor. Vites değiştirici bunun yerine geçecek gibi. Yan aynalar yerine konumlandırılan kameralar, dikiz aynalarına entegre kameralar yeni dönemde giderek artacak gibi.