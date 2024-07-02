Savaşa rağmen Rusya'da otomotiv sektörünün yüzü gülüyor

Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre, yerli otomobil satışlarının yılın ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 373 bine çıkarken, söz konusu dönemde yeni otomobil satışlarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 884 bine yükseldi.

Yeni elektrikli otomobil satışlarının da yüzde 137 artarak 11 bin 200'e çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, hazirandaki yeni otomobil satışının da yıllık bazda yüzde 39 artarak 145 bine çıktığı kaydedildi.

Çinli şirketlerin ülkedeki araba satış artışına etkisi büyük

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı. Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.