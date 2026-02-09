Şehir merkezlerine giriş zorlaşıyor: Otomobiliniz 10 yaşından büyükse...

İspanya genelinde her üç araçtan biri, Trafik Genel Müdürlüğü’nün verdiği B çevre etiketini taşıyor. Ancak 2026 itibarıyla bu araçlar, özellikle Düşük Emisyon Bölgeleri (ZBE) bulunan şehirlerde yeni ve giderek sıkılaşan kısıtlamalarla karşı karşıya. Barselona ve Madrid başta olmak üzere birçok kentte B etiketli araçların şehir merkezlerine erişimi artık garanti değil...

B etiketli araç ne anlama geliyor?

B etiketi, İspanya’daki yaşlı ama hâlâ yoğun kullanılan araç parkının büyük bölümünü kapsıyor.

Genellikle 2001-2006 arası benzinli, 2006-2014 arası dizel araçlar bu gruba giriyor. Ancak belirleyici olan tescil yılı değil, aracın emisyon onay standardı.

Bu nedenle bazı eski benzinli araçlar C etiketi alabilirken, 10 yaş üzerindeki araçların büyük kısmı B etiketi taşıyor.

DGT etiketleri, karbondioksit salımından çok azot oksitler ve ince partiküller gibi hava kalitesini doğrudan etkileyen kirleticilere odaklanıyor. Ulaşımın, İspanya’daki toplam karbon salımının yaklaşık yüzde 29’unu oluşturması, şehir yönetimleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

Açıkça yasaklamıyor ama...

Mevcut yasa, B etiketli araçları açıkça yasaklamıyor. Ancak yerel ve bölgesel yönetimlere, hava kalitesi veya halk sağlığı risk altındaysa erişim kurallarını sıkılaştırma yetkisi veriyor. Bu da şehirden şehre farklı uygulamaların önünü açıyor.

2028’den itibaren kalıcı hale gelecek

Kısıtlamalar her yerde aynı şekilde uygulanmıyor. Katalonya, en sert adımı atan bölge oldu. 2025’ten itibaren yüksek kirlilik günlerinde B etiketli araçlar ZBE’lere alınmıyor. Bu yasak 2028’den itibaren kalıcı hale gelecek.

Barselona daha kademeli bir yol izliyor. 2026’da B etiketli araçlar yalnızca azot dioksit alarmı verilen günlerde yasaklanıyor. Ancak 2028’de şehir genelinde kalıcı yasak planlanıyor.

Madrid ise şimdilik daha esnek. 2026 boyunca B etiketli araçlar, tüm belediyeyi kapsayan genel ZBE’de dolaşabiliyor. Ancak Madrid şehir merkezi gibi özel koruma alanlarında kısıtlamalar zaten yürürlükte.

Diğer şehirlerde de adımlar hızlanıyor. Bilbao, 2025 ortasında B etiketli araçları ZBE’den çıkararak öncü kentlerden biri oldu.

2026’da sürücüleri ne bekliyor?

2026 yılı ani bir yasak yılından çok, uyum ve belirsizlik dönemi olarak öne çıkıyor. Kurallar şehir, bölge ve hatta hava kirliliği seviyesine göre değişebiliyor. Uzmanlara göre sürücülerin artık yerel ZBE kurallarını düzenli takip etmesi, kirlilik uyarılarını izlemesi ve araç tercihlerini gelecekteki yasaklara göre planlaması zorunlu hale geldi.

B, C, ECO etiketleri ne anlama geliyor?

İspanya’da araçların şehir merkezlerine girip giremeyeceğini belirleyen çevre etiketleri, Trafik Genel Müdürlüğü (DGT) tarafından veriliyor ve motor türü ile emisyon standartlarına göre sınıflandırılıyor.

B etiketi (sarı): Genellikle 2001-2006 arası benzinli, 2006-2014 arası dizel araçları kapsıyor. Yaşlı ama hâlâ yaygın kullanılan araçlar bu grupta yer alıyor. 2026 itibarıyla birçok şehirde artık “güvenli geçiş” sağlamıyor.

C etiketi (yeşil): Daha yeni nesil araçları kapsıyor. Benzinli araçlarda genellikle 2006 sonrası, dizellerde ise 2014 sonrası modeller bu etiketi alıyor. Kısıtlamalara daha geç giriyor ve şehir merkezlerinde daha uzun süre serbest dolaşım imkânı sunuyor.

ECO etiketi (mavi-yeşil): Hibrit, hafif hibrit ve LPG’li araçları kapsıyor. Düşük emisyonlu kabul edildiği için ZBE’lerde en az kısıtlamaya maruz kalan grup. Çoğu şehirde uzun vadede de serbest erişim avantajı bulunuyor.

DGT etiketleri karbondioksitten çok, hava kalitesini doğrudan etkileyen azot oksit ve partikül salımlarını esas alıyor. Bu nedenle araç yaşıyla etiket her zaman bire bir örtüşmeyebiliyor.