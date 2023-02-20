Sektör yara sarıyor! Bölgedeki 4 yetkili satıcı tamamen yıkıldı

Volkan DEMİRKUŞAK

Geçtiğimiz haftaki felakette yaralanmayan, acıyı yüreğinde yaşamayan yoktur. En yakınlarımız, yakınlarımızın en yakınları, tanımadıklarımız, acımız ortaktı. Otomotiv sektörü de gerek bunu deklare ederek gerekse de “Bir elin verdiğini diğeri görmesin” diyerek yardıma koştu. Binlerce TIR, milyonlarca lira, yardım, destek, deprem bölgesine akın etti. Ben de 17 senesini bu sektörde geçirmiş bir otomotiv gazetecisi olarak bundan gurur duydum. Otomotiv sektörü çok büyük bir aile, üreticisi, yetkili satıcısı, derneği, bayisi. Gün be gün de yardım ve desteklerini açıklayan markalar oldu ama yıkım da büyük.

Bölgedeki 4 yetkili satıcı tamamen yıkıldı

Oyder’in sosyal medya paylaşımlarına göre depremden etkilenen bayi sayısı 107. Bu yetkili satıcıların 35’i hasarsız, 62’si az orta hasarlı ve 6’sı kullanılamaz halde, 4 bina ise maalesef tamamen yıkılmış. Tamamen yıkılan plazaların 3’ü Hatay, 1’i Malatya’da. Oyder Başkanı Altuğ Erciş de bu konudaki duyarlılıklarının altını çizerken, tüm yetkili satıcılarla iş birliği ve destek içinde olduklarını açıkladı. Öte yandan Ford Otosan’ın arama kurtarma ekibini takip ettim, 531 kişilik deneyimli bir ekip koordineli şekilde 117 vatandaşımızı enkaz altından çıkartmış. Daha nice markalar var çokça okudunuz diye tekrar etmek istemiyorum ama iyi ki varsınız.