25 Aralık 2017

AYSEL YÜCEL

Geleceğin elektrikli ve otonom araçları servis hizmet sektöründe de büyük bir dönüşüme neden olacak. Geleneksel iş yapma modeliyle çalışan tamirhaneleri çok büyük zorluklar bekliyor. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bugün satılan araçlar beş sene sonra bu tamirhane kuşağı tarafından onarılabilecek araçlar olmayacak. Özel aletler, yeni teknikler yeni teknolojiler gerekecek. Bu arabaları bakıma alabilmek için sökmesini, takmasını çıkarmasını bilmek gerekecek. Sektördeki bu dönüşüme ayak uyduramayan servisler tarihe karışacak. Öte yandan sektörde konsolidasyonlar artacak. Türkiye'nin lider oto bakım ve onarım markalarından Auto King, bu dönüşüme öncülük etme hedefiyle, 2018'de yeni bir yapılanma planını devreye alıyor. Şirket, 2018 itibariyle servislerini 'ekspres mini onarım ve bakım', 'hasar onarım' ve 'mobil parça onarım' servisleri olmak üzere üç ana kategoriye ayırıp yönetecek.

Ekonomiye 1 milyar TL katkı

Auto King, 'mini onarım' ve 'mobil parça onarım' konseptlerini entegre bir şekilde, dünyada ilk defa, 2001 yılında hayata geçirdi. 2011 yılı itibariyle orta ve büyük ölçekli hasar onarımı, oto bakım koruma ve mekanik bakım onarım hizmetlerini bünyesine katan şirket, 52 adet yüksek teknoloji ile donanmış servis merkezlerinde Türkiye, Rusya, Kıbrıs ve Yunanistan’da hizmet veriyor. Türkiye ve Doğu Avrupa’nın önde gelen özel sermaye girişim şirketlerinden Pera Capital Partners ve EMF Capital Partners tarafından yönetiliyor. Auto King Genel Müdürü Ayhan Dayoğlu, hasarlı bir parçayı değiştirmek yerine onarmak ve Servis hizmet sektöründe dönüşüm atağı Geleceğin otomobilleri servis hizmet sektöründe büyük bir dönüşüme neden olacak. Geleneksel iş yapma modeliyle çalışan servisler tarih olacak, konsolidasyonlar artacak. Oto bakım ve onarımda lider markalardan Auto King, bu dönüşüme öncülük edecek. aracın orijinalliğini azami ölçüde korumak anlayışı üzerine kurulu franchise iş modeli ile 15 yılda 3 milyonu aşkın müşteriye ulaştıklarını, sigorta sektörüne ve ülke ekonomisine 1 milyar lirayı aşkın tasarruf sağladıklarını vurguladı.

Geleceğin iş modeline yatırım fırsatı

Ülkemizde bir yılda sigortaya konu olan yaklaşık 1 milyon 800 bin otomobil hasar dosyası açıldığını, bu araçların bir kısmının yetkili servislerde bir kısmının da tamirhanelerde onarıldığını anımsatan Ayhan Dayoğlu, “İki servis tipi arasında ciddi fiyat ve onarım kalitesi farkı bulunuyor. Filo şirketleri de servis seçiminde zorlanıyor. İşleri zor. Uzun dönemli hesap yapmak ve hesabı denkleştirmeleri gerekiyor. Bir tarafta müşteri memnuniyeti, pozitif müşteri deneyimi yaratırken diğer tarafta maliyet optimizasyonu yapmak zor zanaat. İşte biz Auto King olarak buradaki ihtiyacı karşılamak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” dedi.

Servis kategorileri üçe ayrılacak

Araç servis hizmetlerine olan ihtiyacın önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini söyleyen Dayoğlu, 2018 yılında yeni açacakları servis merkezleri ile ihtiyaca daha rahat cevap verebilecek şekilde yatırım yaptıklarını söyledi. Dayoğlu ayrıca, kurumsal bir marka çatısı altına girmeyen servislerin bu süreçte piyasadan yok olup gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını hatırlatarak, yeni konseptli servis merkezleri için franchise vereceklerini, Auto King çatısı altında yer almak isteyen herkese de geleceğin iş modeline yatırım yapma fırsatı sunacaklarını vurguladı.

2018’den itibaren Auto King servislerinin ‘ekspres mini onarım ve bakım, ‘hasar onarım ve ‘mobil parça onarım' servisleri olmak üzere üç ana kategoriye ayırılarak yönetileceğini söyleyen Auto King Genel Müdürü Ayhan Dayoğlu, “Bu yeni servis tipleri ile ilgili tüm detay projelerinizi hazırladık. Yeni uygulamaya öncelikle İstanbul’da başlıyoruz. Hedefimiz 2018 yılında İstanbul’da yetkili servislerin ve sanayi sitelerinin olduğu bölgelerde 6 mobil parça onarım servisi açarken, mini onarım ihtiyaçlarını hızlıca karşılayıp İstanbul trafiğinde zaman kaybetmek istemeyen araç sahiplerine hizmet edecek 6 tane ekspres mini onarım ve bakım servisi açmak. Buna ilave olarak bir model hasar onarım servisi inşaatını tamamlarken yılda 10 bin araç onarımı yapabilecek hasar onarım servislerini de yapıya katacağız. Yeni bayilerimiz bu ayrıcalıklı servis modeline sahip olacak” diye konuştu.

Teknik personel yetiştirecek

Sektördeki dönüşümle birlikte teknik personel ihtiyacının da arttığını dile getiren Auto King Genel Müdürü Ayhan Dayoğlu, Auto King'in bu konuda da önemli projelere imza atacağını söyledi. Dayoğlu, “Teknoloji çok hızlı değişiyor. Bir otomobildeki kod sayısı 100 milyon adedi geçmiş durumda. Bir taraftan da regülasyon değişiyor. Bu süreçlere uygun teknisyen yetiştirmek zorundayız. Bu malzemeleri alacak değiştirecek, perçinleyecek, yapıştıracak ve kaynağını yapacak insanlara ihtiyaç var. Uzunca bir süredir sadece ülkemizde değil tüm dünyada teknik personel bulmak zorlaşıyor. Kendi elemanlarımızı yetiştirmeye odaklandık. Ayrıca sigorta ve filo şirketleri gibi iş ortaklarımızın personelini de eğitmek üzere programlar hazırladık. Bunu bir memleket meselesi olarak kabul ettik. 2018 yılı eğitim müfredatımızı teknik ve yönetim konuları olmak üzere hazırladık. Akademik kadromuzu yeniledik” dedi.