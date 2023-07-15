'Sıfır' fiyatını geçen ikinci el araç ilanına ceza uygulaması başladı

Sıfır kilometre araçlardaki bulunabilirlik sorunu nedeniyle son aylarda ikinci el araç fiyatları sıfırlarını geçmeye başlamıştı.

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliği geçen günlerde yayınlanırken, düzenleme bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Buna göre ikinci el araçların sıfır araçtan pahalı satılması, 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. İkinci el motorlu kara taşıtları, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilana konulamayacak.

Düzenleme tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak. Kurala uymayanlar tespit edilirse önce ilanın yayınlandığı web sitesi uyarılacak.

Eğer uyarı sonrası ilanın fiyatı düzeltilmezse, satıcı bilgileri bakanlığa iletilecek. Bakanlık da ilan başına 300 bin liraya kadar ceza kesecek.