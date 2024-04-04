“Silikon Vadisi’nde Türk bayrağı dalgalanacak”

Başak Nur GÖKÇAM

Tarım ve teknoloji şirketi Agrotech, Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri’nin %75’ini satın alarak yerli ve milli elektrikli araç üretimine başlayacağını duyurdu. Grup, çevreci elektrikli araçlar alanında hizmet veren Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri ile yapılan iş birliğiyle, yeni pazarlarda büyümeyi hedefliyor. Ortaklık ile Silikon Vadisi’nde Türk bayrağı dalgalandırılacak.

“Teknoloji ihracatı yapacağız”

Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri iş birliğine ilişkin bilgi veren Agrotech Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, ABD’deki çalışmalarını büyüteceklerini belirterek, “Türk mühendisliği ve tasarımıyla birlikte yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz.

Apple, Google, Facebook ve Tesla gibi dünya devi firmaların hizmet verdiği Kaliforniya'daki Silikon Vadisi’nde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Agrotech USA LLC ismiyle onaylanarak tüm kuruluş ve lisans işlemleri tamamlanan firmamızla, 3 yıllık stratejik planlama dâhilinde teknoloji ihracat programı gerçekleştireceği. Agrotech olarak, yüzde 100 yerli ve milli üretimin öneminin farkındayız” dedi.

“Ülkemiz bu yatırımlarla Çin'e alternatif olabilir”

Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri CEO'su Eren Efe Erkan ise “ABD’den tüm dünyaya elektrikli araç ihraç edeceğiz. Türkiye'de üretilecek yerli elektrikli araçlar için tasarladığımız, mühendisliği ve tüm hakları şirketimize ait olan yerli ve milli BLDC MOTOR'u, elektronik devre sistemlerini, otonom ve yapay zekâ destekli yazılım satışlarını, Silikon Vadisi'ndeki yeni şirketimiz ile birlikte Amerika pazarı başta olmak üzere tüm dünyadaki elektrikli araç üreticilerine ana tedarikçi olarak sağlayacağız. Ülkemiz Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri, elektrikli motorlar, batarya teknolojileri ve elektronik altyapısıyla Çin'e en güçlü alternatif olabilir” diye konuştu.

2025’te 28 bin binek araç üretimi hedefleniyor

Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri Otomotiv Grup Başkanı Bahadır Gören de, “2025 yılı içinde binek araçlarda 28 bin, ticari araçlarda ise 3 bin adetlik bir üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Öncelikli olarak Avrupa ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri hedef pazar olarak belirledik. Amacımız tüm dünyaya hitap eden bir Türk markası olmak” dedi.

699 bin TL’ye elektrikli araç

Üretilecek aracın bu yıl 29 Ekim’de tarihinde 699 bin tüketici fiyatı ile öncelikle Türkiye’de satışa sunulması amaçlanıyor. Elektrikli araçların, insansız kara araçlarının, insansız kurtarma araçlarının, sağlık ve birçok sektöre özelleştirilmiş elektrik vasıtaların üretim kapasitesinin ise 2024 yılı içinde %400 artırılarak iç piyasa haricinde, 14 farklı ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor.