Subaru, otomobil üretimindeki 60'ıncı yılını kutluyor

20 Nisan 2018

1930’lu yıllarda uçak üretimiyle sektöre atılan Subaru otomobil üretimindeki 60. yılını kutluyor.

Şirketin uçak üretiminden elde ettiği mühendislik birikimi ve mükemmeliyetçiliği, otomobil üretimindeki başarısına katkı sağladı. Mart 1958'de markanın ilk otomobili olan Subaru 360 piyasaya sunuldu. Farklı formu nedeniyle Ladybird (Uğurböceği) olarak anılan Subaru 360, Japonya'nın otomobil endüstrisi tarihinde bir kilometre taşı haline geldi.

1966'da markanın ilk Boxer motorlu modeli Subaru 1000 tanıtıldı. Subaru tarihinin bir diğer önemli otomobili ise 1972 yılının eylül ayında tanıtılan Subaru Leone 4WD Station Wagon oldu. Leone 4WD Station Wagon’un üretimine kadar dört tekerlekten çekiş (4WD) sisteminin kullanımı sadece arazi tipi off-road araçlarla sınırlıydı. Ancak Subaru mühendisleri dört tekerlekten çekiş (4WD) sistemini bir otomobile aktarmayı başardı. Leone 4WD Station Wagon, kayak ve balık tutma gibi açık hava sporlarının popülerliğinin artması sayesinde müşteri kitlesini sürekli genişletti ve Subaru’nun "Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi"nin kökenini oluşturdu.

Subaru, markanın DNA’sını oluşturan Boxer Motor’dan 52 yıldır, Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi’nden de 46 yıldır vazgeçmiyor. 1970’ler ve 1980’ler ise Subaru’nun model yelpazesinin çeşitlendiği bir dönem olarak dikkati çekiyor. Rex, Brat, Domingo ve Alcyone gibi modellerin dışında markanın ikonik modelleri Justy ve Legacy bu dönemde yollara çıktı.

Marka, 1989'da piyasaya sunulan Subaru Legacy ile ilk kez 2.0 litre motora sahip bir otomobili pazara sunmuş oldu.

1990’lar Subaru için bir dönüm noktası oldu. Efsanevi Impreza modelinin tanıtımı ve Dünya Ralli Şampiyonası’nda elde edilen başarılar, bu dönüm noktasının en önemli unsurları arasında yer aldı. 1993 yılının sonlarında Outback modeli, geniş iç mekan kapasitesi, sportif ve güvenli sürüş özellikleriyle lanse edildi.

SUV araçlar ile bir binek otomobilin güçlü noktalarını birleştiren Subaru Forester ise Şubat 1997'de yollara çıktı.

Subaru, son 20 yıldır güvenlik teknolojilerinde sürekli iyileştirmeler ve yenilikler yaparken tüm modellerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için sürekli olarak çaba gösterdi. Marka, spor otomobil olan Subaru BRZ, Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı’nın güvenlik performans testi olan Euro NCAP’ten en yüksek puan olan 5 yıldızı elde eden Subaru XV gibi ikonik modelleriyle ürün gamını geliştirmeye devam ediyor.

Kaynak: AA