Temmuzda en çok araç satan markalar belli oldu! Zirve değişmedi (Fiat, Volkswagen, Ford, Renault...)

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), temmuz ayı verilerini açıklarken, otomotiv pazarındaki soğumanın kampanyalara rağmen temmuzda da devam ettiği görüldü.

ODMD’ye göre; temmuzda otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 17,5 azalarak 94 bin 37 adet oldu.

Temmuzda 73 bin 396 otomobil satıldı

Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,04 azalarak 73 bin 396 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 22,2 azalarak 20 bin 641 adet seviyesine düştü.

7 ayda 672 bin 16 araç satıldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 oranında artarak 672 bin 18 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 3,4 oranında artarak 563 bin 351 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 11,1 azalarak 135 bin 667 adet oldu.

En çok satan marka Fiat

Temmuz 2024’te Türkiye’de en çok satan marka Fiat oldu. Fiat’ın satış rakamı 11 bin 115, pazar payı ise yüzde 11,82.

İkinci sıradaki Volkswagen 8 bin 757 adetlik satışıyla Türkiye otomotiv pazarında yüzde 9,31’lik paya sahip.

Temmuzda Türkiye’de en çok satan üçüncü marka ise Ford. Ford, 8 bin 10 adet araç sattı, pazar payının ise yüzde 8,52’sini oluşturdu.

Renault ise 7 bin 724 adetle en çok satan araçlar listesinin dördüncü sırasında kendine yer buldu. Renault’nun temmuz ayındaki pazar payı yüzde 8,21.

Çinli otomotiv devi Cherry ise 6 bin 638 adet satarak pazar payının yüzde 7,06’sını oluşturarak listenin beşinci sırasında kendine yer buldu.

En çok otomobil satan Volkswagen

Temmuz ayında en çok otomobil satan marka ise Volkswagen oldu. Volkswagen’in satış rakamı 7 bin 152.

İkinci sırada yer alan Fiat’ın satış rakamı ise 6 bin 706, üçüncü sıradaki Cherry’nin 6 bin 638 oldu.

Renault otomobil pazarında da 6 bin 402’lik satış adetiyle dördüncü sırada yer aldı. Beşinci sıradaki Toyota ise 4 bin 151 araç satışı gerçekleştirdi.