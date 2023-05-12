Tesla, 1.1 milyon aracı geri çağırıyor

Çin'in en büyük piyasa düzenleyicisi yaptığı açıklamada, Tesla'nın potansiyel güvenlik riskleri nedeniyle Çin'deki 1,1 milyondan fazla aracı geri çağıracağını söyledi.

Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), Tesla'nın düzenleyiciye sunduğu bir plana atıfta bulunarak, 29 Mayıs'tan itibaren ABD'li şirketin 12 Ocak 2019 ile 24 Nisan 2023 arasında üretilmiş 1.104.622 aracı geri alacağını söyledi.

Bu, Tesla'nın dört yıllık dönemde anakara Çin'deki toplam satışlarına neredeyse eşdeğer. Çin'in devlet destekli endüstri birliklerinden alınan rakamlara dayanan CNN hesaplamalarına göre Tesla, 2019'dan Mart 2023'e kadar ülkede yaklaşık 1,09 milyon

Geri çağrılacak modeller arasında ithal Model S, Model X, Model 3 ve Çin yapımı Model 3 ve Model 6 yer alıyor.

Açıklamada, araçlarda sürücülerin "yanlışlıkla gaz pedalına uzun süre basma" olasılığını artırabilecek, bunun da çarpışma riskini artırabilecek ve "güvenlik tehlikesi" oluşturabilecek sorunları olduğu belirtildi.

Şirket, riski azaltmak için geri çağrılan araçlara ayarlamalar yapmayı veya bildirim özellikleri eklemeyi planladığını da sözlerine ekledi.

SAMR'ye göre Mart ayında Tesla, Çin'deki 2.600'den fazla ithal Model S arabasını geri çağırdı. Bu araçların kaportaları sürüş sırasında beklenmedik bir şekilde açılarak araç ve diğer araçlar için güvenlik riskleri oluşturabilir.

Şanghay tesisi, Kuzey Amerika dışındaki çoğu pazara araç sağlıyor. Bu fabrikadan Çin anakarası dışında satılan araçların aynı geri çağırmaya tabi olup olmayacağı belli değil.