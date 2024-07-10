Tesla ABD pazarında geriledi: Payı yüzde 50'nin altına düştü

Araştırma şirketi Cox Automotive’in tahminlere göre, Tesla'nın ABD'deki elektrikli araç (EV) pazarındaki hakimiyeti, elektrikli otomobil satışlarının rekor seviyelere ulaşmasına rağmen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 50'nin altına düştü. Tesla, Nisan-Haziran döneminde ülkedeki elektrikli araç satışlarının yüzde 49,7'sini karşıladı.

CNBC-e'nin haberine göre bu, bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 59,3'lük pazar payına göre önemli bir düşüşü temsil ediyor. Ayrıca, Tesla'nın pazar payının bir çeyrekte yüzde 50'nin altına düştüğü ilk sefer olarak kayıtlara geçti.

2012'de devrim yaratmıştı

Tesla, 2012'de Model S sedan'ı tanıttığında adeta bir devrim yaratmış ve elektrikli araç pazarını domine etmeye başlamıştı. Ancak New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre General Motors, Ford, Hyundai ve Kia gibi köklü otomobil üreticileri, Tesla'nın üstünlüğünü zorluyor. Elektrikli araç pazarındaki rekabetin artmasıyla birlikte, tüketiciler artık daha fazla seçenek ve daha uygun fiyatlar bulabiliyor.

Elektrikli araç satışları artıyor

ABD genelinde elektrikli araç satışları, geçen yıla göre yüzde 11,3 artarak çeyrek boyunca 330.000'den fazla elektrikli araba ve hafif kamyonun satılması veya kiralanmasıyla birlikte tüm yeni araç satışlarının yüzde 8'ini oluşturdu. Bu oran, bir yıl önce yüzde 7,2 idi.

Cox Automotive, Tesla'nın ABD satışlarının ikinci çeyrekte yüzde 6,3 düşüşle 175.000 araca gerilediğini tahmin ediyor. Tesla'nın küresel satışları ise aynı dönemde yüzde 4,8 düşerek yaklaşık 444 bine geriledi.