Tofaş ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Bloomberg HT'nin haberine göre Tofaş, 2023 yılının 1. çeyreğinde piyasa beklentisine paralel olarak 2,433 milyar TL net dönem kârı elde etti. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 1,129 milyar TL net kar elde etmişti.

FAVÖK cephesinde ise, piyasa beklentisi olan 3,645 milyar

TL’nin altında 2,868 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde şirketin toplam satışları 19,295 milyar TL’nin altında, 18,741 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketin yurt dışı satışları 3,9 milyar TL olurken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 düşüş, yurt içi satışlar ise 14,3 milyar TL ile yüzde 217 oranında artış gösterdi.

Türkiye’de otomotiv pazarında satışlar yılın ilk 3 ayında artarken, Tofaş’ın toplam perakende satışlarında da artış yaşandı.

Tofaş toplam perakende satışları, 2023 yılının ilk üç ayında yüzde 119,1 yükselerek 50.860 adet olarak gerçekleşirken Tofaş’ın hafif araç pazarındaki payı 2023 yılı ilk üç ayında 6,3 puan artarak yüzde 21,6 olarak gerçekleşti. Bu dönemde Fiat markası ise pazar lideri konumunu devam ettirdi.

Üretim hacminde geçen yıla göre yüzde 25 artış yaşandı

Tofaş’ın üretim hacmi, 2023 yılının ilk üç ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 artış kaydederek 60.943 adet olarak gerçekleşti. Üretim dağılımı ise; 7 bin 6 adet Doblo, 14 bin 250 adet MCV ve 39 bin 687 adet Egea şeklinde gerçekleşti.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerinde revizyona gidildi

Tofaş’ın yurt içi perakende hafif araç pazarı hedefi 775 bin – 825 bin adetten 875 bin – 925 bin adede, yurtiçi satış adedi beklentisi 155 bin – 165 bin araçtan 175-190 bin araca, Tofaş üretim beklentisi ise 215 bin – 235 bin araçtan 230 bin – 245 bin adede yükseltildi. İhracat beklentisi 70 bin – 80 bin araç olarak sabit bırakılırken yatırım harcamaları tutarı beklentisi ise 100 milyon Euro’dan 125 milyon Euro’ya yukarı yönlü revize edildi.