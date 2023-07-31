Tofaş, Stellantis Otomotiv Pazarlama'yı devralıyor

Şirketten hafta sonu KAP'a yapılan açıklamada, Stellantis Otomotiv için detaylı inceleme sürecinin tamamlandığı belirtilerek, Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki tüm faaliyet ve Stellantis markalarını içerecek şekilde Tofaş tarafından devralınmasına ilişkin pay devir sözleşmesinin imzalandığı ifade edildi.

Tofaş, Stellantis N.V.'nin %100 sahibi olduğu Stellantis Otomotiv Pazarlama'nın paylarının tamamını satın almak üzere Stellantis Grubu ile bir çerçeve sözleşme imzaladığını Mart başında duyurmuştu.

KAP açıklamasında; "Devir bedeli... kapanışta nakden ödenmek üzere 400 milyon euro ve kapanışı takip eden ilk sekiz mali yılın her birinde Stellantis Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve değerlemeye esas beklentileri yansıtan sözleşmedeki referans tutarları aşan nakit akışlarının %77.5'i oranında şarta bağlı performans ödemesi olarak belirlenmiştir" denildi.

Pay devir işleminin tamamlanması, rekabet ve diğer düzenleyici kurumlardan izinlerin alınması dahil belirli kapanış şartlarına tabi olacak.

İş alanları geliştirilecek

Buna göre kapanış öncesinde, taraflar arasındaki ticari koşulların da belirleneceği yeni marka (Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles) dağıtım sözleşmeleri ile dört marka için öngörülen yeni "K0" modelin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının Türkiye'de münhasır üretim ve satış hakkının Tofaş'a verilmesine yönelik üretim sözleşmesinin ve Stellantis Grubu ile ortak iş alanlarının geliştirilmesine yönelik sözleşmelerin imzalanması gerekecek.

Ayrıca, kapanış koşullarının, pay devir sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 8 ay içinde yerine getirilememesi halinde tarafların işlemi kapatmama imkânı da bulunuyor.