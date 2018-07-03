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Tofaş üretime ara veriyor

TOFAŞ, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleri ile üretime 18 işgünü ara verileceğini duyurdu.

Tofaş üretime ara veriyor
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TOFAŞ, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları  ve stok planlaması nedenleri ile 18 işgünü üretime ara verecek.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz Bursa fabrikasında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları  ve stok planlaması nedenleri ile Temmuz ayında aralıklı olarak toplamda [en fazla] 8 işgünü ve Ağustos ayının ikinci ve üçüncü haftasında 10 işgünü olmak üzere toplam [en fazla] 18 işgünü üretime ara verilecektir. Bu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hakkedişlerini kullanacak  olup, fabrikamızda  nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 27 Ağustos tarihinde başlanacaktır." 

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