Tofaş üretime ara veriyor

03 Temmuz 2018

TOFAŞ, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleri ile 18 işgünü üretime ara verecek.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz Bursa fabrikasında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleri ile Temmuz ayında aralıklı olarak toplamda [en fazla] 8 işgünü ve Ağustos ayının ikinci ve üçüncü haftasında 10 işgünü olmak üzere toplam [en fazla] 18 işgünü üretime ara verilecektir. Bu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hakkedişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 27 Ağustos tarihinde başlanacaktır."