Togg önsipariş sistemini CES Fuarı'nda açıkladı

ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES’e katılan Togg, dünyada ilk kez uygulanacak bir yöntemle yapılacak ön sipariş sürecine dair ipuçlarını da duyurdu. Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş yaptığı konuşmada geçen yıl dünya çapında ses getiren Konsept Akıllı Cihaz’dan (Transition Consept Smart Device) sonra bu kez CES’e akıllı bir cihazdan fazlasını temsil eden Beyond X deneyimini getirdiklerini belirtti. Karakaş, “Beyond X ve Dijital Mobilite Bahçesi, Togg’un DNA’sını oluşturan dualite temasıyla insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramların altını çiziyor” dedi.

Karakaş, ‘dünyada kullanıcıya en fazla dokunan teknoloji buluşması’ olan CES’e bu yıl ‘Kullanıcı Deneyimiyle Mobiliteyi Yeniden Tanımlamak” başlığı altında katıldıklarını belirterek, şunları söyledi: “Geçen yıl buraya teknolojinin kullanıcıya dokunduğu en büyük platform CES olduğu için geldik. Bu yıl, 2022’de yapacağımıza söz verdiklerimizi gerçekleştirmiş olarak buradayız. Avrupa’nın en temiz kampüsünde ilk akıllı cihazımızın seri üretimine başladık, mart ayının sonunda Türkiye’den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız. CES 2023’te küresel olarak tescil ettirdiğimiz USECASE Mobility®️ kavramı etrafında 4 boyutta anlattığımız ‘Akıllı Cihaz’, ‘Dijital Platform’, ‘Temiz Enerji Çözümleri’ve ‘Gelişimin Yapıtaşları’nı vurgulayan bir içerikle bulunuyoruz. Oyun alanlarını yeniden tanımlıyoruz. Kullanıcıların henüz farkında olmadığı ihitiyaçlarını öngörüyor, bunun için çalışıyoruz.”

Ön sipariş duyurusu yakında

Türkiye’de başlayacak ve yakında detayları açıklanacak olan ön sipariş sürecine ilişkin ipuçlarını da dünya kamuoyuyla paylaştı Karakaş, Togg’un doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’un ön siparişinin dünya çapında yenilikçi bir yöntemle satışa açılacağını dile getirdi. Karakaş, “Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma veya kura yöntemiyle de Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel olarak üretilecek ve açık artırma ile satışa sunulacak NFT koleksiyonu, 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak” diye konuştu.