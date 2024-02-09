Togg T10X için test günleri düzenlendi
Togg T10X için Sakarya, Bursa, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul'da test sürüşü günleri düzenlendi.
TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl daha fazla kullanıcıyı T10X ile buluşturmak için çalışmalarını sürdüren şirket, 5 ilde test sürüşü günleri organize ediyor. Kullanıcılar, firmanın internet sitesi üzerinden randevu oluşturarak T10X'i daha yakından tanıma fırsatı buluyor.
Test günleri, 8-11 Şubat'ta İstanbul'da İSTMarina AVM'de, Sakarya'da Serdivan AVM'de, Bursa'da Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde, Ankara'da Bilkent Center'da gerçekleştirilecek.
Kullanıcılar, İstanbul'da 8-9 Şubat'ta Zorlu Center'da, 10-11 Şubat'ta İstanbul Yedimavi'de, Diyarbakır'da ise 9-12 Şubat'da Ceylan Karavil Park'ta test sürüşü yapabilecek.