Toyota Corolla Hatchback artık online rezervasyonla satışa sunuluyor

Markadan yapılan açıklamaya göre, Toyota, markanın dinamik ve sportif özelliklerini temsil eden Yeni Corolla Hatchback Hybrid modelini online olarak da satışa sunmaya başladı. Her zaman müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya odaklanan Toyota’nın 5. jenerasyon hibrit teknolojisine sahip Corolla Hatchback Hybrid modeli, www.toyota.com.tr adresinden rezerve edilebilecek.

Online rezervasyon sistemi ile yıllar boyunca geliştirdiği güçlü satış ve servis ağını dijital platformlara taşıyan Toyota, bu sayede daha geniş müşteri kitlelerine daha hızlı bir şekilde ulaşmayı hedefliyor.

Corolla Hatchback Hybrid satın almak isteyen müşteriler, online rezervasyon yoluyla oldukça kolay bir şekilde satın alma yolculuklarına başlayabiliyorlar. Toyota müşterileri beğendikleri aracı, donanımı ve rengi seçtikten sonra kredi kartı veya dijital bankacılık kanalıyla araçlarını rezerve edebiliyorlar.

Corolla Hatchback Hybrid’de online rezervasyona özel fiyat fırsatı

Sportif çizgileri ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken Corolla Hatchback Hybrid, aralık ayı sonuna kadar online rezervasyona özel fiyatlarla alınabilecek. Online rezervasyon sistemine özel olarak 220 bin TL’ye varan indirimle Corolla Hatchback Hybrid, 1 milyon 270 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Özel fiyatlarla Corolla Hatchback Hybrid modeline sahip olmak için kullanıcıların www.toyota.com.tr internet adresine girip, tercih ettiği versiyonu ve teslimat için tercih ettiği bayiyi seçmeleri yeterli olacak. 20 bin TL’lik ön rezervasyon ücreti ödendikten sonra, satın alım işlemi ve kalan ödeme Toyota’nın Türkiye’nin dört bir yanında yer alan yetkili satıcılarında tamamlanacak.

Yüksek verimlilik ve üstün sürüş keyfi bir arada

Yeni Corolla Hatchback Hybrid’in dinamik tasarımı, yeni modelin çevik sürüşünden ipuçları veriyor. Modelin verimliliği ve sürüş performansı ise, her türlü sürüş koşulunda beklentileri aşan tam hibrit sisteminden geliyor. Kapsamlı mühendislik çalışmalarıyla birlikte daha iyi sürüş deneyimi, daha yüksek performans ve verimlilik sunacak şekilde geliştirilen Corolla Hatchback, 140 HP güce sahip 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla etkileyici bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Corolla Hatchback Hybrid’in yüksek performansına karşın 101 g/km ile daha düşük emisyonlar sunuyor. Corolla Hatchback Hybrid 0-100 km/s hızlanmasını 9.1 saniyede gerçekleştiriyor. Aynı zamanda yeni Corolla Hatchback Hybrid, WLTP ölçümlerine göre 4.5 litreye kadar 100 kilometrelik düşük ortalama tüketimiyle de öne çıkıyor.

Yeni Corolla Hatchback Hybrid’de, kullanıcı deneyimini daha ileriye taşımak adına daha fazla dijital teknoloji, güvenlik sistemleri ve yeni multimedya sistemi yer alıyor. Tamamen kişiselleştirilebilen 12.3 inç’lik renkli ekranlı gösterge paneline sahip olan Corolla Hatchback Hybrid’de kabininin merkezinde ise 10.5 inç “Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi” yolculukları daha keyifli hale getiriyor.