Toyota Türkiye yöneticisi: 2024'te bulunurluk sorunu ortadan kalkabilir

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt, markanın hibrit araçlarına olan yoğun ilgiye dikkati çekerek, Toyota'nın 2023'ün ilk 7 ayındaki satış performansını ve yıl sonu öngörülerini paylaştı.

Hibrit teknolojisinin perakende ve filo müşterileri tarafından çok fazla talep gördüğünü belirten Bozkurt, "Toyota olarak sahip olduğumuz tam hibrit teknolojisi bize büyük avantajlar sağlıyor. Hem bireysel müşteriler hem de kurumsal şirketler, daha düşük yakıt maliyetleri ve karbon ayak izi sayesinde tam hibrit araçları giderek daha fazla tercih ediyorlar" dedi.

Bozkurt, satış rakamlarının 'bulunurluk sorununa rağmen' arttığını belirterek "Müşterilerimiz tam hibrit ve hafif hibrit arasındaki farkı çok iyi biliyorlar. Toyota'nın da her binek modelinin tam hibrit modelinin olması, her müşterinin ulaşabileceği çevreci bir modeli tercih etmesine imkan tanıyor." ifadelerini kullandı.

'Potansiyelimizin altında kaldık'

Toyota'nın ilk 7 aylık satışlarını değerlendiren Bozkurt, 2023'ün son bölümünde daha fazla aracın gelmesiyle birlikte satış adetlerinin de artacağını ifade etti.

Bozkurt, şunları kaydetti: "2023'ün ilk 7 ayında 28 bin adedin üzerine çıkan bir satış rakamı elde ettik. Bulunurluk sorunu nedeniyle potansiyelimizin oldukça altında kalan bir satış performansımız vardı ve adetlerimizi bulunurluk belirledi. Ancak yılın son çeyreğinde bulunurluk sorununun azalmasıyla atağa kalkacağımızı belirtebiliriz.

Bu doğrultuda, tedarikte ve lojistikte herhangi bir sorun yaşanmaması halinde, 50 bin adetleri geçeceğimizi öngörüyoruz. Eğer tedarik konusunda sorun yaşamasaydık, sadece Corolla Sedan Hybrid modelinden 40 bin ve Corolla Cross Hybrid modelinden en az 30 bin satış gerçekleştirecek potansiyelimiz vardı.

'2024'te bulunurluk sorunu ortadan kalkabilir'

Sadece bu iki hibrit modelden 70 bin adet otomobil satışı gerçekleştirebilirdik ve bu yılı 100 bin adetle kapatacak bir potansiyele sahiptik. Araç bulabildiğimiz aylarda yüzde 10-12 pazar payı yakalıyoruz. Her zaman altını çizdiğimiz gibi Toyota'nın Türkiye'de yüzde 10 pazar payı potansiyeli var. 2024'te ise bulunurluk sorununun ortadan kalkmasını ve üretim temposunun normal seviyelere ulaşacağını da öngörüyoruz."

Bozkurt, 2023 Türkiye otomotiv pazarının binek otomobil ve ticari araçların toplamıyla 1 milyon civarında bir yerde kapanacağını öngördüklerinin altını çizerek, geçmişte 1 milyona yaklaştıklarını ama ulaşamadıklarını belirtti.

Yıl sonunda 1 milyon adetleri geçebileceklerini ancak kalan dört ayın da çok kritik bir dönem olduğunu aktardı.