Toyota'dan Japonya'daki üretimine zorunlu ara
Japon otomobil üreticisi Toyota, üretim sistemindeki arıza nedeniyle Japonya'daki 14 montaj tesisinde üretimi askıya aldı.
Japonya'da üretimin askıya alınması, dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota için yerel üretimi durma noktasına getirecek.
Şirket sözcüsü, sorun nedeniyle Toyota'nın parça siparişi veremediğini ve nedeninin araştırıldığını söyledi.
Sözcü Toyota'nın bugün sabahtan itibaren 12 fabrikasındaki üretimi askıya aldığını ve kalan 2 fabrikanın da öğleden sonradan itibaren askıya alınacağını açıkladı.
Reuters'ın hesaplamalarına göre 14 fabrika toplamda Toyota'nın küresel üretiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştiriyor.