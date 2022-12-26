Toyota’dan rekor üretim

Toyota, çip krizine rağmen geçen ay üretimde rekor kırdığını duyurdu. Toyota Motor Corp. üretiminin Kasım’da bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artışla 833 bin 104 adet araca ulaştığını bildirdi. Diğer taraftan, şirket Pazartesi günü yaptığı açıklamada, küresel satışların yüzde 2,9 artarak 796 bin 484 adede yükseldiğini duyurdu.

Toyota’nın rakibi olan Nissan ve Honda’nın üretiminde durum farklı oldu. Nissan Motor Co. Kasım ayında küresel üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 23 düşüşle 248 bin 961 adede gerilediğini, satışlarının ise yüzde 26 düştüğünü bildirdi. Honda Motor Co.'nun küresel üretimi de geçen ay yüzde 12 düşerek 325 bin 996 adede geriledi.

Toyota, üretim verileri hakkında yaptığı açıklamada, küresel üretiminin Kasım ayında rekor kırdığını ancak, Çin'de koronavirüs salgınında vaka sayısındaki ani artışlar nedeniyle çip kıtlığının belirsiz bir görünüm sergilediğini belirtti.m

Otomobil endüstrisi çip ve diğer araba parçaları kıtlığıyla hala mücadele ederken, aynı zamanda Çin'de tavan yapan salgının etkileriyle de başa çıkmaya çalışıyor.