Toyota’dan "Yılın Son Çılgın Kampanyası" geldi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören kampanyalarına aralık ayında da devam ediyor. "Yılın Son Çılgın Kampanyası" adı altında yeni otomobil almak isteyenlere Corolla Sedan, Hilux, Corolla Cross, Toyota C-HR Hybrid, Yaris Cross, Yaris, Corolla HB Hybrid, Proace City ve Proace City Cargo modellerinde olmak üzere stoklarla sınırlı fırsatlar sunuluyor.

Toyota'nın geçen ay satışa sunduğu ikinci nesil Toyota C-HR Hybrid modelinde lansman fırsatı aralık ayında da devam ediyor. Segmentinde bir ikon haline gelen Yeni Toyota C-HR Hybrid 250 bin TL’ye varan indirimle 1 milyon 550 bin TL’den başlayan fiyatlarla alınabiliyor. Bu indirimlere ek olarak müşteriler 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredinden de yararlanabiliyorlar.

Corolla ve Yaris benzinli ÖTV muafiyetiyle alınabiliyor

Toyota, aralık ayı sonuna kadar Corolla’nın 1.5 litre benzinli Vision MDS ve Vision Plus MDS versiyonları ÖTV muaf avantajıyla alınabilecek.

1 milyon 2 bin 800 TL’den başlayan fiyatlara sahip Corolla Sedan’da 200 bin TL’ye varan indirim veya 200 bin TL 12 ay, faizsiz kredi desteği tercih edilebilecek.

Bununla birlikte Yaris benzinli modeli de 997 bin TL’den başlayan fiyatlarla ÖTV muafiyeti avantajıyla veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği alınabiliyor.

Sportif tasarımı ve dinamik sürüşüyle öne çıkan Toyota Corolla HB Hybrid modelinde ise 160 bin TL indirim veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği sunuluyor.

Toyota SUV’larında da kampanya

Toyota, C-SUV modeli Corolla Cross ve B-SUV modeli Yaris Cross’u da aralık ayındaki "Çılgın Kampanya"ya dahil etti. Modern, etkileyici ve sofistike SUV çizgileriyle ve 5. Jenerasyon Hibrit teknolojisiyle dikkat çeken Corolla Cross, 200 bin TL’ye varan indirim ile sunulurken, isteyenler 200 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz avantajını da tercih edebilecekler.

"2022 Dünya’da Yılın Şehir Otomobili" unvanına sahip Yaris Cross ise 1 milyon 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla Toyota yetkili satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor. Bu modelde de 170 bin TL indirim veya 200 bin TL, 12 ay, yüzde 0 faiz fırsatından yararlanmak mümkün oluyor.

Toyota hafif ticari modellerine aralık ayında ulaşmak kolaylaştı

Toyota, geniş, kullanışlı ve sorunsuzluğuyla adından söz ettiren hafif ticari araç ürün gamında da stoklarla sınırlı kampanyalar sunuyor.

Efsanevi pick-up modeli Hilux, Toyota Hilux modeli 200 bin TL’ye varan avantaj ile birlikte 1 milyon 410 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunulurken aynı zamanda 100 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

Hem iş hem de günlük kullanımlarıyla pratik çözümler sunan Proace City modeli 150 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ile sunuluyor. Yüksek yük taşıma kapasitesiyle öne çıkan Proace City Cargo’da ise aralık ayı boyunca 50 bin TL’ye varan indirim ve 100 bin TL 12 ay vadeli yüzde 0 faiz fırsatından yararlanılabiliyor.