Trafiğe 96 bin yeni araç girdi

02 Ocak 2018

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı.

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 134 bin 792 adet taşıt bulunduğu ifade edildi. Bunun 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 22 milyon 38 bin 944'tü.



Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan toplam 109 bin 319 taşıt içinde otomobil yüzde 63,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,2 ile kamyonet, yüzde 8,5 ile motosiklet, yüzde 7 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı



Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı. Bu azalış otobüste yüzde 24,4, kamyonette yüzde 1,5, motosiklette yüzde 33,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 20,5, traktörde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 6,2, minibüste yüzde 1,1, kamyonda ise yüzde 4,8 artış oldu.



Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 15,5 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 22, minibüste yüzde 14,1, otobüste yüzde 24,2, kamyonda yüzde 7,4, motosiklette yüzde 7,6 olarak gerçekleşti. Kamyonette yüzde 1,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 83, traktörde ise yüzde 5,3 artış yaşandı.



Trafikteki toplam taşıt sayısı 11 ayda 1 milyondan fazla arttı



Yılın 11 ayında 1 milyon 144 bin 407 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 100 bin 39 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 44 bin 368 adet arttı.



Devri yapılan toplam 668 bin 40 adet taşıt içinde otomobil yüzde 69,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,9 ile kamyonet, yüzde 4 ile traktör, yüzde 3,8 ile motosiklet takip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 38,4



Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 973 bin 699 adet otomobilin yüzde 38,4'ünün LPG'li, yüzde 35,2’sinin dizel, yüzde 26’sının ise benzinli olduğu ifade edildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 olarak kayıtlara geçti.



Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 69 bin 181 adet otomobilin yüzde 14,4’ünün Renault, yüzde 12,5'inin Volkswagen, yüzde 7,5'inin Fiat, yüzde 6,5'inin Opel, yüzde 6,1’inin Hyundai, yüzde 5,8’inin Nissan, yüzde 5,6’sının Dacia, yüzde 5,5’inin Toyota, yüzde 4,6’sının Ford, yüzde 4,2’sinin Peugeot olduğu, yüzde 27,3'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.



Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 674 bin 748 adet otomobilin yüzde 40,6’sı 1501-1600, yüzde 26,3’ü 1401-1500, yüzde 14,4'ü 1300 ve altı, yüzde 13,6'sı 1301-1400, yüzde 4’ü 1601-2000, yüzde 1,1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.



Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 674 bin 748 adet otomobilin yüzde 59'u beyaz, yüzde 18,1’i gri, yüzde 7,6’sı siyah ve yüzde 5,7’si kırmızı iken yüzde 9,5’i diğer renklerdedir.

