Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Nisan'da düşüşe geçti

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları, Nisan 2023 verilerini yayımladı. Buna göre, Nisan ayında 179 bin 504 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,2'sini motosiklet, yüzde 37,7'sini otomobil, yüzde 9,8'ini kamyonet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bir önceki aya göre yüzde 6,4 azaldı

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 5,1 artarken, özel amaçlı taşıtta yüzde 48,4, minibüste yüzde 27,2, kamyonette yüzde 21,7, traktörde yüzde 16,7, kamyonda yüzde 14,8, otomobilde yüzde 11,3 ve otobüste yüzde 6,7 azaldı.

Nisan ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 69,7'sini otomobil, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 8,3'ünü motosiklet, yüzde 2,5'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İlk sırada Fiat yer alıyor

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 272 bin 378 adet otomobilin yüzde 66,0'ı benzinli, yüzde 20,8'i dizel, yüzde 9,0'ı hibrit, yüzde 2,4'ü elektrikli ve yüzde 1,8'i LPG'li olduğu görüldü. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 542 bin 904 adet otomobilin ise yüzde 36,6'sı dizel, yüzde 34,6'sı LPG'li, yüzde 27,4'ü benzinli, yüzde 1,1'i hibrit ve yüzde 0,1'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 17,5'i Fiat, yüzde 10,0'ı Renault, yüzde 8,2'si Peugeot, yüzde 6,5'i Opel, yüzde 5,7'si Volkswagen, yüzde 5,5'i Hyundai, yüzde 5,5'i Dacia, yüzde 5,0'ı Toyota, yüzde 4,6'sı Mercedes-Benz, yüzde 4,4'ü Skoda, yüzde 4,1'i Citroen, yüzde 3,5'i Ford, yüzde 3,1'i BMW, yüzde 3,0'ı Audi, yüzde 2,3'ü Honda, yüzde 1,8'i Kia, yüzde 1,5'i Seat, yüzde 1,4'ü Chery, yüzde 1,1'i Volvo, yüzde 1,0'ı Nissan ve yüzde 4,2'si diğer markalardan oluştu.