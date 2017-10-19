TSE'ye otomotiv sektöründe yeni görevler

19 Ekim 2017

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, otomotiv ana ve yan sanayi alanında 2012 yılına kadar sadece araçların muayene ve deneyleriyle ilgili teknik servis hizmeti veren Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) bugün geldiği noktada çeşitli kurum ve kuruluşlar adına yürüttüğü faaliyetlerle çatı kuruluş haline geldiğini ifade etti.

TSE'nin 2016 yılından bu yana tüm araç kategorilerinde araç tip onay belgelendirmesi hizmeti verdiğini hatırlatan Özlü, Enstitünün bu alanda sahip olduğu deneyimleri, eğitim ve personel belgelendirmesi alanlarında değerlendireceğini kaydetti.

Özlü, TSE'nin otomotiv mevzuatı alanında faaliyette bulunan veya görev yapan teknik elemanların eğitimi, sınavları ve sertifikalandırılmasından sorumlu kuruluş olarak 2019 yılının şubat ayına kadar görevlendirildiğini belirterek, bu görev çerçevesinde ilk eğitim programı ve sınavının 2017 sonuna kadar gerçekleştirileceğini bildirdi.

TSE'nin yeni görevi

Açıklamaya göre, Bakanlığın söz konusu görevlendirmesi çerçevesinde, "Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği", "Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onay Yönetmeliği", "İki ve Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği" ve "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" kapsamlarında görev yapan yetkili teknik sorumlu eğitimi, sınavları ve sertifikalandırılması TSE tarafından yapılacak.

TSE, gerekli durumlarda sertifikaların askıya alınması ve iptal edilmesine de karar verebilecek. Enstitü, tüm bu süreçlere ilişkin kayıtları oluşturacağı elektronik veri tabanında muhafaza edecek.

Enstitü, mesleki becerilere ilişkin yeterlilik şartlarını içeren uygunluk değerlendirme süreci personel belgelendirme alanında ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde hizmet veriyor. Enstitünün Avrupa Kalite Teşkilatı ve TÜRKAK akreditasyonu ile verdiği tetkik görevlisi, yönetici ve uzman belgeleri 54 ülkede tanınıyor.

Kaynak: AA