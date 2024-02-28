“Türkiye dinamik bir ülke agresif büyüyeceğiz”

Ferit PARLAK

DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Kärcher Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hartmut Jenner, geçen yıl yüzde 200 büyüme kaydettikleri Türkiye’de yatırımlarını artıracaklarını vurguladı. Jenner, “Farklı şehirlerde 5’i bize ait olan, geri kalanı ise uzun vadeli iş ortaklarımız tarafından işletilen 15 Kärcher Center var.

Ayrıca 125 kişilik bir çalışan kadromuz var ve bu sayıyı 2024 yılı sonuna kadar 150'ye çıkarmayı planlıyoruz. Mevcut şubelerimize ek olarak 2024 yılında Konya'da servis noktası ve Gaziantep’te ise Kärcher Center Güney Doğu Bölge Şubesi açmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisi hakkındaki düşüncelerinizi ve Türkiye’de yatırım planlarınızı merak ediyoruz.

“Kärcher olarak, Türkiye'de 25 yılı geride bıraktık. Çeyrek asırlık bu başarı mirasını, son yıllarda ve özellikle de 2023'te elde ettiğimiz önemli büyüme ve pazar payı artışıyla birlikte kutluyor olmaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'deki yolculuğumuz, 25 yıl önce İzmir'de sadece 12 çalışanla başladı. Yıllar boyunca sürekli olarak çalışanlarımıza ve yapılarımıza yatırım yaptık, dağıtımımızı ve ciromuzu büyüttük. Şu anda İstanbul'daki genel merkezimiz dışında İzmir, Antalya, Ankara ve İstanbul Asya olmak üzere 4 bölgesel şubemiz bulunuyor.”

“Türkiye büyük ve dinamik bir pazar”

“Türkiye büyük ve dinamik pazara sahip çok özel bir ülke... Yaklaşımlarımızı gerektiğinde yerelleştirdik, kriz zamanlarında vazgeçmedik ve uzun vadeli hedeflerimizin ısrarla peşinde koştuk. Şu anda maliyet, zaman verimliliği, sağlık ve çevresel faydalar açısından, özellikle manuel temizlikten temizlik makinelerinin kullanımına geçiş konusunda pazar trendlerindeki değişikliklere öncülük ediyoruz.”

Mağaza sayısı artacak

“Farklı şehirlerde 5’i bize ait olan, geri kalanı ise uzun vadeli iş ortaklarımız tarafından işletilen 15 Kärcher Center’ımız var. Kärcher Center’ları, müşterilerimizin hem profesyonel hem de tüketici ürünlerimize erişebileceği büyük showroom’lar olarak tanımlayabiliriz. 2023’te bayilerimizden biriyle iş birliği yaparak ilk Kärcher Shop konseptli mağazamızı İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde (Vadİstanbul) açtık, hedefimiz bu sayıyı daha da artırmak.”

Çalışan sayısı 150’ye çıkacak

“125 kişilik bir ekibimiz var ve bu sayıyı 2024 sonuna kadar 150'ye çıkarmayı planlıyoruz. Dağıtım yapımız da 140 profesyonel bayi ve bin 500’e yakın perakende satış noktasıyla oldukça güçlü konumda. “Profesyonel Ürünler” ve “Tüketici Ürünleri” olmak üzere, 2 ana kategorideki ürünlerimizin neredeyse tamamını Türkiye pazarında da satışa sunuyoruz. Tüketici ürünlerinde; buharlı temizleyicilerimiz, elektrikli süpürgelerimiz, robot temizleyicilerimiz ve yüksek basınçlı yıkama makinelerimiz ön planda. Profesyonel ürünlerde ise yüksek basınçlı yıkama makineleri, zemin temizleme makineleri, halı temizleme makineleri ve çok daha fazlası portföyümüz içinde.”

Kärcher olarak bugüne kadar Türkiye’de hangi yatırımları gerçekleştirdiniz?

Toplam yatırım tutarınızı paylaşabilir misiniz? “Alt yapılarımıza, tesislerimize ve çalışanlarımıza sürekli yatırım yapıyoruz. Faaliyetlerimiz bu alanlarda durmaksızın gelişmeyi gerektiriyor, ülkeye ve pazara duyduğumuz büyük güvenle kriz dönemlerinde dahi yatırım yapmaktan çekinmedik. Geleceğe hazırlanabilmek için düzenli olarak sermaye yatırımı yapıyoruz. Bu kapsamda en son 2022’de 3 milyon euro tutarında doğrudan bir yatırım yaptık. Yapısal iyileştirme ve yeni teknolojilerin benimsenmesi yönünde de yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

Şube ağı genişleyecek

“Mevcut şubelerimize ek olarak 2024’te 2 şubeye daha yatırım yapıyoruz. Konya'da servis noktamızı ve Gaziantep’te ise Kärcher Center Güney Doğu Bölge Şubemizi yakında hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu şekilde fiziki varlığımızı sürekli artırmayı planlıyoruz. 2024’te ayrıca tüm tüketici ürünlerinin satış sonrası hizmetlerinin merkezî ve yarı otomatik olacağı “Tüketici Ürünleri Servis Merkezi” yatırımımızı gerçekleştirme sürecindeyiz.”

“2023’te Türkiye’de yüzde 200 büyüdük”

“2023 yılı da 2022 gibi Türkiye’de bizim için finansal büyüme açısından olağanüstü bir yıldı. Türk Lirası bazında tam olarak yıllık yüzde 200 büyüme gerçekleştirdik. Türk Lirası ciromuz iki yılda sekiz katına, euro ciromuz ise üç katına çıktı. Yıllık 1,5 milyar TL’yi geçen satışımız ve son 10 yılda yakaladığı hızlı büyümeyle Kärcher Türkiye, en önemli şirketlerimizden biri haline geldi. Ancak daha da önemlisi, büyüme potansiyelini göz önüne aldığımızda Kärcher Türkiye’nin çok daha fazlasını başarabileceğini de öngörebiliyoruz.

2024’ü bir istikrar yılı olarak planladık, katlanarak artan büyümenin ardından yapılarımıza ve süreçlerimize daha fazla odaklanmamız, bunları yeni ve gelecekteki boyutumuzun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Öte yandan artan faiz oranları ve diğer bazı ekonomik faktörlerin etkisiyle talebin bir miktar soğumasını bekliyoruz. Bu da 2024'e temkinli büyüme planları ile yaklaşmamızın bir diğer nedeni. Ancak Türkiye için orta vadeli agresif büyüme planlarımız halen geçerliliğini koruyor.”

"Her yıl 100'den fazla yeni ürünü piyasaya sürüyoruz"

Kärcher markası hakkında bilgi verebilir misiniz? Kaç ülkede faaliyet gösteriyorsunuz, hangi alanlarda, hangi temizlik çözümlerini sunuyorsunuz, toplam çalışan sayınız, üretim alanlarınız, global cironuz gibi konularda bilgi verebilir misiniz?

“Alfred Kärcher, şirketi 1935 yılında Almanya'nın Bad Cannstatt şehrinde kurdu. Şirket, 1939'da 120 çalışanla yine Almanya’nın Winnenden şehrine taşındı ve burası günümüzde de şirketin genel merkezi. Bugün Kärcher; 82 ülkede, 150 şirketle, 16 bin çalışanıyla dünyanın lider temizlik teknolojisi sağlayıcısı konumunda. İnovasyon, büyümemizin en önemli itici gücü ve şirket DNA'mızın bir parçası.

Araştırma ve geliştirme alanında dünya çapında binden fazla çalışanımız bulunuyor. 632 aktif patentimiz var ve her yıl 100'den fazla yeni ürünü piyasaya sürüyoruz. 2023'te 3,29 milyar Euro'nun üzerinde satış gerçekleştirdik ve bu bizim için bir rekor oldu. Ürün yelpazemizde de hem tüketicilere hem de profesyonel kullanıcılara yönelik 3 binden fazla ürünümüz var.”

Temizlikte robotik çözümlere ihtiyaç artıyor

Temizlik teknolojileri alanında pazara yeni ürünler girecek mi? Marka olarak değişen tüketici ihtiyaç ve beklentilerini nasıl karşılıyorsunuz? Türkiye’de üretim için yatırım planınız var mı?

Gelişen robotik ve pil teknolojisi, temizlikteki en son trendler olarak öne çıkıyor. Günümüzde robot teknolojisi giderek daha önemli hale geliyor. Temizlik hizmetlerinde yeterli çalışan bulmak gittikçe zorlaştığı için robotik çözümlere duyulan ihtiyaç ve ilgi artıyor. Bu yıl, tam otonom zemin temizleme robotumuz KIRA'yı pazara sunacağız.

Bu robot 2 bin m2/saate varan temizlik performansıyla, programlanan alanları, programlanan gün ve saatlerde tam otonom olarak temizleyebiliyor ve şarj, pis su boşaltma, temiz su doldurma gibi tüm düzenli işlemleri yine otonom şekilde gerçekleştiriyor. Bununla birlikte ev tipi robotlarımızda da yeni modellerimiz söz konusu. Bu ürünlerimizden biri, sert zeminlerde ıslak temizlik için tasarladığımız RCF 3 modelimiz… Bu yeni ürünümüzün, paspas ya da moplarla yapılan manuel temizliğin yerini alacağını düşünüyoruz.

Öte yandan akü teknolojisi de halen hızla büyüyen bir pazar. Tüm ürünlerimizin akülü modelleri mevcut. Ürünlerimizi pazara ve kültüre bağlı olarak çeşitli ülkelerdeki müşterilerin farklı ihtiyaçların ihtiyaçlarına ve alışkanlıklarına göre uyarlıyoruz. Küresel yaklaşımımız doğrultusunda Kärcher'i hem işletmeler hem de evler için temizlik teknolojilerinin lider markası yapmaya kararlıyız. Fransa ve Almanya gibi bazı ülkelerde Kärcher ve “Kärcher’lemek” ifadeleri, resmi sözlüklerde ve konuşma dilinde “etkin temizlik” anlamına geliyor. Türkiye’de de bu etkiyi yaratmak istiyoruz.”