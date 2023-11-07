Türkiye otomobil pazarı elektriklendi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, bu yılın ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,7 artarak 958 bin 942 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil satışları ise yüzde 67,8 artarak 749 bin 501 adede, hafif ticari araç satışları da yüzde 50,6 büyüyerek 209 bin 441 adede ulaştı.

Elektrikli ve hibrit satışları dizeli geride bıraktı

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 10 ayında benzinli otomobiller 502 bin 639 adet satışla birinci, dizel otomobiller ise 111 bin 354 adetle ikinci sırada yer aldı. Hibrit otomobil satışları 78 bin 387, otogazlı otomobil satışları da 8 bin 238 adet oldu. Elektrikli otomobil satışları ise 48 bin 883 adet seviyesinde gerçekleşti. Böylece elektrikli ve hibrit otomobil satışları 127 bin 270 adetle, dizel otomobil satışlarını geride bıraktı. Geçen yılın ocak-ekim döneminde 4 bin 939 elektrikli, 47 bin 90 hibrit otomobil satılmıştı.

Elektrikli otomobil satışları %889,7 arttı

Benzinli otomobil satışları bu yılın 10 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,6, dizel otomobil satışları yüzde 49,1 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 17 yükseldi. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 66,5 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 889,7 artış kaydetti.

Elektriklinin pazardaki payı yükselmeye devam ediyor

Ocak-Ekim 2022'de yüzde 70,1 olan benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde 67,1'e geriledi. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 16,7'den 14,9'a ve otogazlı otomobillerin payı 1,6'dan 1,1'e düştü.

Türkiye'de elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı da yüzde 1,1'den 6,5'e yükselirken hibrit otomobillerin payı değişmeyerek 10,5 oldu. ODMD verilerine göre, Türkiye'de en az bir elektrikli model satan marka sayısı 2012'de bir adetken, bu sayı 2021 yılına kadar 10 adetin altında seyretti. 2021 yılında elektrikli otomobil satan marka sayısı 13'e, 2022'de 16'ya ve bu yılın ekim ayı itibarıyla listeye BYD'nin de dahil olmasıyla 27'ye yükseldi.

En fazla satılan elektrikli otomobil modelleri

Türkiye otomobil pazarında bu yılın 10 ayında en fazla satılan lektrikli otomobil modeli, 10 bin 700 adetlik satışla "Tesla Model Y" oldu. Ardından 9 bin 171 teslimatla Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg T10X ve 4 bin 498'lik satışla Nissan Qashqai e-Power sıralandı.

MG4, 2 bin 167 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Megane e-Tech 2 bin 93 satışla beşinci oldu. Türkiye'deki 81 ilde, 2 bin 800'ü hızlı şarj olmak üzere 10 bin 100 halka açık şarj noktası bulunuyor. Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarının yıl sonunda 60 bine ulaşacağı tahmin ediliyor. Elektrikli araç bataryasında 70 gigabayt saatlik bir üretim kapasitesine ulaşan Türkiye, en geç 2030 yılında Avrupa'nın batarya üretim üssü konumuna gelmeyi hedefliyor.

Bir elektrikli otomobil kaç TL yakar?

Elektrikten güç alan otomobillerin, her 100 kilometrede ortalama olarak 15- 18 kWh arasında elektrik tükettiği belirtiliyor. Ancak her otomobilin bataryası farklı kapasiteye sahip olabileceği için elektrikli otomobillerin ne kadara dolacağı konusunda aracın modeli, özellikleri ve batarya kapasitesi belirleyici oluyor.

Dolayısıyla "Bir elektrikli otomobil kaç TL yakar?" sorusuna cevap vermek için pek çok faktörü göz önünde bulundurmak gerekiyor. Togg T10X'in enerji tüketim maliyeti Togg'un kısa ve uzun menzilli otomobillerinin dolum maliyeti, sahip oldukları bataryaların kapasitesi nedeniyle değişiklik gösterebiliyor. Togg'un şarj ünitesi Trugo'yu baz alarak bir maliyet hesabı yapıldığında, kWs başına 180 kW'lık (hızlı şarj) ve 300 kW'lık (hızlı şarj) istasyonlarda birim başına dolum ücreti 7,99 lira, 22 kw'lık (yavaş şarj) istasyonlarda ise 5,95 TL oldu.

Batarya kapasitesi 52,4 kWh olan kısa menzilli Togg'un bataryası Trugo istasyonlarında hızlı şarj ünitesi ile 418,6 TL'den dolarken, kilometre başına harcadığı enerji maliyeti de 1,33 TL oluyor. 88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli T10X'in tam dolum maliyeti 707,1 lira oluyor.