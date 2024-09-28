Türkiye’de de yatırım kararını duyurmuştu: BYD 9 milyonuncu aracını üretti

BYD, 2024 yılında da rekor araç satışları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yılın ilk 7 ayında 1.9 milyon adedin üzerinde satışa ulaşan BYD, ikinci çeyrekte dünyanın en büyük yedinci otomobil üreticisi oldu. İleri teknolojileri, üstün kalite anlayışı ve yüksek verimliliğiyle BYD, dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesinin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

Türkiye’de de yatırım kararını duyuran ve önümüzdeki dönemlerde ülkemizde üretime başlayacak olan BYD; aynı zamanda Brezilya, Meksika ve Avrupa gibi yeni pazarlarda yatırımlarını artırarak global ölçekte hızla büyümeye devam ediyor.

Dünya çapında 900 binden fazla çalışanı bulunan BYD, 100 bini aşkın mühendisle birlikte, araştırma ve geliştirme çalışmalarına yaptığı büyük yatırımlarla otomotiv sektörüne yön veriyor. Şirket, her gün ortalama 30 yeni patent başvurusu yaparken, Temmuz 2024 itibarıyla 30 binden fazla patent onayı aldı.