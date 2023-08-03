Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 3 bin 700'ü geçti

Şarj hizmeti faaliyetlerine yönelik yasal altyapının oluşumundan önce piyasada sadece 5 şirket şarj hizmeti faaliyeti göstermekteyken, 17 Temmuz itibarıyla şarj ağı işletmeci lisansı sahibi sayısı 132'ye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Haziran 2023 sonu itibarıyla Türkiye genelinde 27 bin 476 adet şarj edilebilir elektrikli araç bulunuyor. Halihazırda şarj hizmeti verilen 3 bin 790 şarj istasyonunda 6 bin 112'si alternatif akım (AC) ve 1889'u doğru akım (DC) şarj noktası (soketi) bu araçlara hizmet veriyor.

AB ülkeleri ile kıyaslandığında araç başına düşen şarj noktası sayısında Türkiye, Avrupa'da üst sıralarda yer alıyor. Türkiye, Avrupa'da AC şarj noktası açısından 2., DC şarj noktası açısından 3., toplam şarj noktası açısından 2. sırada yer alıyor. Bu yıl haziran itibarıyla Türkiye'de yaklaşık olarak her 3,5 elektrikli araca 1 soket düşüyor.

Bu oran AB ülkeleri genelinde ortalama 13 araca 1 soket olarak hesaplanıyor. Bu doğrultuda, Türkiye'de elektrikli araç pazarı ve şarj ağı altyapısı hızlı gelişim gösteriyor.