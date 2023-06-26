Türkiye’de üretilen C-HR yenilendi

VOLKAN DEMİRKUŞAK

Bu haftanın en önemli gelişmelerinin başında Türkiye’de üretilen ve Toyota’yı Avrupa’da başarıdan başarıya koşturan model C-HR’nin dünya prömiyeri geliyordu. Ben de Hamburg’daki bu özel etkinlikte yerimi aldım. Toyota yöneticilerinin toplantının başında söyledikleri “Başarıyı tekrar etmek istemiyoruz bir adım öteye geçmek istedik” sözü C-HR’nin ufkunu çizdi. SUV sınıfında sıkı satış rakamları elde eden model 5'nci nesil hibrit sistemi, yeni teknolojileri, platformu ve tamamen yenilenmiş tasarımıyla yılın son çeyreğinde Türkiye’de olacak. Yeni Toyota C-HR, Toyota’nın kendini kanıtlamış teknolojileriyle donatıldı.

Dünya lansmanında farklı motor seçenekleri ile tanıtılan Yeni Toyota C-HR, Toyota’nın sıfır emisyona giden mobilite yolculuğunda karbondioksit emisyonlarını düşürüyor. Tanıtılan motor seçenekleri 1.8 ve 2.0 litre hibrit, 2.0 litre şarj edilebilir hibritti. Hybrid 140 versiyonu ile satışa sunulacak. Hybrid 140 mevcut Toyota C-HR modeline göre daha güçlü olmasının yanı sıra mevcut emisyon ve tüketim değerlerini koruyarak fark yaratmayı başaracak.

Hybrid 140, çevreci bir performansa odaklanırken, aynı zamanda keyifli hibrit sürüş deneyiminden de ödün vermeyecek. Bu motorun yanı sıra Avrupa pazarında 5'inci Jenerasyon hibrit teknolojisine sahip Hybrid 200 ve Plug-in Hybrid 220 motor seçenekleri satışa sunulacak. Ayrıca dört tekerlekten çekişli bir versiyon da lansmanda karşımızdaydı. Daha agresif ve keskin hatlara sahip dış tasarımıyla Yeni Toyota C-HR modeli için mühendisler ve aerodinami ekibi yakın bir çalışma ortaya koymuşlar.

Bence özellikle ön tasarım çok şık, bir önceki versiyonda en çok eleştirilen arka koltuklardaki klostrofobik hava ve dar camlar yine coupe siluetinden dolayı duruyor fakat geliştirilmiş. Kapı kolları gizli, arka koltuklarda eğer cam tavanlı versiyon varsa artık baş mesafesi sorunu yok diyebiliriz ama cam tavansız versiyon yine dar hissettiriyor. Çift renkli gövde şık gözüküyor. Özellikle stopların bütünleşik tasarımı ve model ismini yazan kısmı belirgin bir tasarım detayı kıvamında.

Şarjlı hibrit için bastıracak

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt C-HR’nin başarısından çok mutlu, Türkiye’de üretiliyor oluşu da bir başka kıvanç sebebi. Bunun yanısıra yabancı yöneticilerin Türkiye’deki üretim kalitesini biz Türk gazeteciler karşısında bir kez daha övmesi de hoştu. Bozkurt, şarj edilebilir hibritlerin önemine dikkat çekerken, regülasyonlar konusunda faydalı adımlar atılması açısından ellerinden ne geliyorsa yapacaklarına da dikkat çekti. 7 yıl önce ilk nesil Toyota C-HR modelini pazara sunduğumuzda büyük ses getirmiştik ve aynı etkinin ikinci nesilde de yaşanacağını görebiliyoruz. Segmentine farklı bir soluk getiren, ikon olmuş bir modelden söz ediyoruz. Toyota C-HR modelimiz sadece adet anlamında değil aynı zamanda marka imajı anlamında da büyük bir önem taşıyor. Toyota C-HR, markamızla duygusal bağ kurulmasına öncülük yapan bir model ve yeni nesliyle bu iddiasını daha da ileriye taşıyacak” dedi.

Her an harekete hazır hissi uyandırıyor

Bir önceki C-HR’nin tasarımı da oldukça farklıydı fakat yenisi bir başka. Coupe formu, gizli kapılar, çift renkli gövde, arka tasarım, profil, Toyota C-HR, dinamik tasarım çizgileriyle her an harekete hazır hissi uyandırıyor. Yeni “Parabola” tasarıma sahip LED ön farlar ve aracın genişliği boyunca uzanan ve modelin isminin yer aldığı LED arka aydınlatma grubu, Yeni Toyota C-HR’ın dış tasarımında dikkat çeken diğer unsurlar arasında yer alıyor. Bunun dışında iç mekanda ilk defa A Sütununda Toyota’da kullanılan müzik sistemi, bolca güvenlik donanımı, 12.3 inçlik multimedya, perdesiz cam tavan, yenilikler arasında.