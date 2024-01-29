Türkiye’den vazgeçmedi yeni modelle güçlendi

Volkan DEMİRKUŞAK

Çin’in en büyük üreticilerinden, BYD Türkiye’deki yapılanmasına 2023 yılında başlamış ve yılı 850’ye yakın Atto 3 satışıyla kapatmıştı. Türkiye lansmanında 2024 rakamlarını 10 bin civarlarında öngören marka, yeni tebliğle birlikte birçok diğer marka gibi patinaja düşmüş ve yatırımlara, yeni bayilik ve servis ağlarına yönelmişti. Bunu bir vazgeçiş yerine bekleyiş olarak gören marka, haziran ayı itibariyle elektrikli Seal U modeli yerine şarj edilebilir modeliyle piyasada olacak.

Şarj edilebilir hibrit pazarını büyütecek

BYD Seal U, 2024 ikinci çeyrekte Türkiye’de olacak. Ailelerin yanı sıra sportif tarza sahip araçları sevenlere hitap eden BYD SEAL U modelinde 1,5 litrelik benzinli motor ve 100 km’yi tamamen elektrikle aşabilecek bir elektrikli motor desteği olacak.

BYD SEAL U DM-i, dört silindirli 72kW’lık 1,5 litrelik benzinli motoru, 145 kW’lık elektrikli motorla buluşturuyor. BYD SEAL U DM-i, hibrit motorunu ise otomatik şanzımanla eşleştiriyor. 18,3 kWsa Blade Batarya’ya sahip olan BYD SEAL U DM-i, şarj edildiğinde WLTP ölçümlerine göre ortalama 80 kilometrelik elektrikli menzili sunuyor. Bu menzil şehir içerisinde 110 kilometreye kadar çıkıyor.

Toplamda 1080 km’yi aşabileceği açıklanan bir menzil sunan modelin bir elektriklisini kullandık. O yüzden şimdilik şarj edilebilir hibrit versiyonla ilgili ek yorumlarımız rakamlarla sınırlı. Yaklaşık 4,8 metrelik uzunluğuyla D Segmenti’nde, ailelere yönelik bir otomobil olacak olan Seal U, yumuşak sürüş karakteri, konforlu iç mekanı ve bolca donanımıyla farklı bir alternatif yaratacaktır. 0-100 km/s hızlanmasını 9,1 saniyede tamamlayan araç, 170 km/s maksimum hıza çıkabiliyor.

İlk kez Türkiye’de satılacak

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “BYD çok hızlı büyüyen bir marka konumuna geldi. 2022’de yıllık 2 milyon ve 2023’te yıllık 3 milyonluk satış hacmine ulaştı. Böylece dünyada en çok satış gerçekleştiren ilk 10 marka arasına girmeyi başardı.

Kısa zamanda büyüyen BYD gibi güçlü, teknolojik ve çevre dostu bir markanın Türkiye pazarında olması Türk tüketiciler için avantaj, bizler için de büyük bir sorumluluk anlamına geliyor. Biz de BYD markası olarak Türkiye’de müşterilerimize en yenilikçi modellerimizi sunmak üzere çalışmalara devam ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında sunacağımız yeni modelimiz, BYD’nin şarj edilebilir hibrit modeli BYD SEAL U DM-i olacak. Bu modelimizi 2024’ün ikinci çeyreğinde Türk tüketicisiyle buluşturmayı planlıyoruz.

Giderek globalleşen BYD markası, Avrupa’da ve Türkiye’de hızlı bir şekilde büyümeyi hedefliyor. Bu kapsamda yeniliklerimizi kademeli olarak ülkemizde de sunmaya devam edeceğiz. 2024 stratejimiz çerçevesinde BYD’nin şarj edilebilir hibrit modeli olan BYD SEAL U DM-i, Avrupa’da ilk kez Türkiye’de satışa sunulacak” diye konuştu.

Macaristan umut oldu

3 milyonu aşan satışlarıyla 2023 yılının en çok elektrikli otomobil satan markası olan BYD’nin Macaristan fabrikası da gelecek açısından bir umut. “Herkes otomobil satmamalı” diyen Ergun, tebliği temel olarak olumlu buldukların ama üzerinde de çokça fikir beyan ettiklerini açıkladı. Bayilerin vazgeçmediğini anlatan Ergun, şu anda 7 bayi olduklarını 150- 200 bayi başvurusu aldıklarını da dile getirdi. Köprü marka olacağız şarj edilebilir hibritle pazarı genişleteceklerini söyledi.