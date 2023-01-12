Türkiye’nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2022’de yüzde 16,1 arttı

Sektörün 2021’de 1 milyar 265 milyon 559 bin dolar olan dış satımı, 2022’de 1 milyar 469 milyon 272 bin dolara yükseldi. Bu süreçte sektör temsilcileri, 83 ülkeye ürün gönderdi. Geçen yıl 83 ülkeye 1 milyar 469 milyon 272 bin dolar ihracat yapan sektörün en büyük ilk 3 pazarı Fransa, Almanya ve İtalya oldu. Geçen yıl en fazla otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan ülke Fransa oldu. Bu ülkeye 308 milyon 941 bin dolar dış satıma imza atan sektörün ikinci sıradaki Almanya’ya yaptığı ihracat 160 milyon 928 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Sektör temsilcileri, üçüncü sıradaki İtalya’ya 146 milyon 369 bin dolar ihracat yaptı.

14 ülkeye ilk kez ihracat

Sektör temsilcileri geçen yıl, 2021’de hiç ihracat yapılmayan Ürdün, İran, Kongo, Finlandiya, Andorra, Mozambik, Yeni Kaledonya, Moğolistan, Zimbabve, Laos, Belize, Kenya, Aruba ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ne de otobüs, minibüs ve midibüs ihraç etti.