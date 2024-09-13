Volkswagen'den yeni SUV Tayron: Tiguan'ın yerini alacak

Volkswagen, Tayron isimli yeni SUV modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Volkswagen Tasarım Müdürü Andreas Mindt’in Instagram hesabından paylaştığı kısa bir tanıtım videosuyla, Tayron’un 10 Ekim’de resmi olarak tanıtılacağı duyuruldu. Araç, mevcut Tiguan Allspace’in yerini alacak.

Mindt, Tayron modelini “tamamen yeni, zarif ve çok yönlü bir araç” olarak nitelendiriyor. Ayrıca lansman, Volkswagen için oldukça kritik bir dönemde gerçekleşiyor.

Marka, elektrikli araçlara geçiş için hazırlıklarını yaparken, Tayron bu geçiş sürecindeki son içten yanmalı motorlu modellerden biri olacak.

Çin’de Tayron L adıyla bilinen bir platform üzerine inşa edilen bu SUV, 2,79 metrelik dingil mesafesiyle mevcut Tiguan’dan tam 11 cm daha uzun. Aracın toplam uzunluğu ise 4,69 metre.

Motor seçenekleri bilinmiyor fakat...

Motor seçenekleri konusunda henüz net bir bilgi olmasa da Tayron’un benzinli, dizel, mild-hybrid ve plug-in hybrid versiyonlarıyla satışa çıkması bekleniyor.

Özellikle plug-in hybrid versiyonların 204 ve 272 beygir gücü seçenekleriyle geleceği tahmin ediliyor.