Volvo Cars taşımacılıkta yenilenebilir yakıta geçiyor

İsveçli üretici Volvo Cars da geleneksel deniz taşımacılığında yenilenebilir yakıtlara geçiyor, karbon emisyonlarını yüzde 84 azaltmayı hedefliyor. Her yıl Volvo Cars fabrikalarına gemilerle on binlerce konteyner malzeme taşınıyor. Volvo Cars, bu taşıma operasyonlarında artık geleneksel fosil yakıtlar yerine yenilenebilir yakıt kullanacak.

Bu operasyon sayesinde yıllık 55.000 tonluk bir karbon emisyonu azaltılması amaçlanıyor. Fosil yakıtların yerine yenilenebilir yakıtların kullanılması karbon emisyonlarını en az yüzde 841 azaltacak. Bu değişimle beraber, artık denizyolu taşımalarında yakıt olarak Yağ Asidi Metil Esterleri (FAME) kullanılacak.

Bu yakıt, başta atık yemeklik yağ olmak üzere yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynaklara dayanıyor. Yakıt olarak palm yağı veya palm yağı üretimi ile ilgili hiçbir hammadde kullanılmayacak. Volvo Cars, 2018 ve 2025 yılları arasında otomobil başına düşen yaşam döngüsü karbon ayak izini yüzde 40 azaltmayı planlıyor. Bu durum, lojistik de dahil olmak üzere tüm operasyonel emisyonlarda yüzde 25'lik bir azalma gerektiriyor. İklim nötr hedeflerine yönelik önemli adımları temsil eden bu kilometre taşlarıyla, Volvo Cars 2025 yılına kadar iklim nötr üretime geçmeyi hedefliyor.